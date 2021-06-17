FOMC轉鷹 人民幣中間價大貶220基點 創三周新低

FOMC 可能將在 2023 年升息，且次數高達兩次，鷹派看法導致美元指數大漲突破 91 關卡，美國公債殖利率也應聲飆升，而周四 (17 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 220 基點，報 1 美元兌 6. 4298 人民幣，創三周新低。

FOMC 將聯邦基金利率的目標水準保持在 0%～0.25% 不變，保持目前每個月 1200 億美元的債券購買規模不變，均符合市場預期。

同時，FOMC 上調兩大管理利率，將聯邦基金利率區間的上限，即超額準備金利率 (IOER) 從 0.10% 上調至 0.15%，將聯邦基金利率區間的下限隔夜附買回利率 (ON RRP) 從零上調至 0.05%。

會後公佈的點陣圖顯示，和今年 3 月發布的點陣圖一樣，所有聯準會官員均預估今年利率保持不變。不過在 2023 年之後的更長時間內，多數聯準會官員預計利率會升至 2.5 %。同時有七成以上的聯準會官員預計在 2023 年內升息一次，讓市場驚訝的是升息兩次居然也過半。

FOMC 鷹派的看法為匯市帶來波動，也一如之前中國人行的觀點，一旦美國開始計劃重回正常貨幣環境，人民幣這波急升的走勢將無法延續。

離岸人民幣市場於美國交易時段一度貶破 1 美元兌 6.44 人民幣，大貶逾 300 基點。不過在今日早盤離岸人民幣止貶回升，來到 6.42～6.43 間遊走。截至上午 9:40 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4273 人民幣，升值 97 基點，幅度 0.15%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4242 人民幣，大貶 262 基點，貶幅 0.41%。