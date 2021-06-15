人行媒體預告下半年人民幣易貶難升

周二 (15 日) 中國人行旗下媒體「金融時報」報導指出，隨著美國漸漸邁向全民免疫、經濟復甦、通膨上升、貨幣政策緊縮，預估美元在下半年將回升，人民幣下半年會出現貶值壓力。

金融時報指出影響人民幣匯率的因素眾多，其中美元升值將是最直接的一個重要因素。

今年第一季美債殖利率上揚推動美元指數反彈上漲，3 月底美元指數曾達到 93.18 的波段高點。之後，歐洲疫苗接種率提升，加上美債殖利率回跌等因素影響，使得美元指數近兩個月再度走軟，而在 90 附近出現較強力的支撐，市場普偏預期這很可能是美元的中期底部。

(圖片: AFP)

美國預計將在第三季達到群體免疫、美國 PMI 創新高，反應經濟復甦動能加速、美國已有 27 個州宣布減少失業救濟金發放，美國就業市場逐漸回歸正常軌道，以及全球大宗商品價格持續飆升並保持在高檔，導致美國 CPI 年增 5%，創出近 13 年的新高。

上述種種因素將使得美國聯準會開始考量退出寬鬆貨幣政策，市場認為聯準會很高的機率將在第三季釋出縮減 QE 的訊號，明年可能進行升息。一旦成真美國將是全球指標國家中第一個貨幣政策轉向的國家，這將刺激美元走升。

同時，美國一旦升息，中國迅速跟進的機會不大，中美利差將縮小，此將成為推升美元的另一個動力。

另一方面，近期中國人行為阻止人民幣升值幅度過快過急，祭出調高外匯準備金率這一工具後，人民幣對美元匯率已由 6.35 的高點回貶至 6.39。市場普遍認為，人民幣匯率來到升轉貶的轉折處，下半年趨貶機率高。

