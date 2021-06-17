企業零接觸金流夯 國泰世華企網銀交易筆數成長近10%

疫情尚未緩解，許多企業持續居家辦公，金流處理也多仰賴數位管道進行，據國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行統計，國泰世華全球企業網路銀行 (簡稱企網銀) 及企網銀 App，在 5 月份的交易筆數就衝出了成長近 10% 的亮眼成績。

為力挺企業客戶確保防疫期間金流不斷鏈，並減少企業財務人員外出接觸的風險，國泰世華提供多項數位金流服務，包含：線上外匯解匯、融資撥款、批次上傳繳稅或費，讓資金流動更為活絡，滿足企業金流透明化、即時化和分層管理的需求，進一步為企業提升營運效率。

稅費單據整批掃描上傳企網銀 自動辨識條碼輕鬆繳款

五月繳稅季開跑後，因國內疫情升溫，過去許多企業財務人員慣於臨櫃辦理的業務，紛紛尋求轉移到數位或自動化平台進行。而目前已有多達 150 種稅目和費用，都能夠透過國泰世華企網銀進行線上繳款。據國泰世華銀行統計，今年 5 月企網銀及企網銀 App 交易筆數，較上個月成長近 10%，足見疫情加深企業對數位金流服務的依賴。

國泰世華銀行提醒，財政部已於日前宣布延長「綜合所得稅」及「營利事業所得稅」申報期限至 6 月底，尚未繳稅的企業客戶可於財政部網站上重新產製稅單後，使用企網銀 App 掃描條碼進行繳納，或是將稅單 PDF 檔上傳企網銀，系統即能自動辨識條碼進行繳納。若有多筆繳費單據也可整批掃描後一次性上傳至企網銀，省下逐筆手動輸入的時間成本，足不出戶就能輕鬆完成繳納作業。

為企業「貸」來及時雨 線上即可申請融資撥款

疫情期間為與企業共渡難關，國泰世華銀行也於日前宣布，凡是已有國泰世華授信額度的企業客戶，不必用印和提交正本，僅需透過企網銀提出撥款申請，即可將企業所需資金撥轉入戶。

如有外匯匯入款項，企業財務人員也不必跑分行或致電客服，在企網銀就可辦理外匯入帳及申報，並享有手續費優惠。此外，在疫情三級警戒 (含以上) 解除前，全面減免企網銀及企網銀 App 跨行轉帳手續費。

考量疫情下企業申辦企網銀的需求急迫，國泰世華銀行也在第一時間放寬申請辦法，只要郵寄申請書並透過電話照會程序，即可開辦企網銀，亦有專人提供線上諮詢，協助完成各項功能設定，以便大量企業財務人員不必出門就可使用企網銀辦理相關業務。