亞諾法抗原快篩啟動臨床 加快進軍居家檢測市場

醫材廠亞諾法 (4133-TW) 表示，旗下新冠抗原快篩試劑具備鼻腔採檢優勢，已與醫院、社區採檢站合作，執行居家臨床試驗，加快搶進居家檢測市場。

亞諾法指出，市面上已核准的抗原檢測試劑，須由醫生、護士與醫療技術等專業人士進行鼻咽採檢，一般民眾難以輕鬆、安全操作，而公司開發的新冠抗原快篩試劑，除已通過台灣專案製造許可外，也是採用鼻腔採檢，操作上相對容易。

為進軍居家檢測市場，亞諾法新冠抗原快篩試劑，依據衛福部規範，只需一般民眾與專業人士各自採檢，兩者間進行簡單對比試驗、不需再與核酸檢測驗證，即可將資料提交給人體試驗審查委員會 (IRB)。

亞諾法已與當地醫院、社區採檢站合作進行產品測試，目標完成共 150 名受試者臨床試驗，其中 30 名需為陽性確診患者。

亞諾法表示，衛福部最近批准兩款居家使用的家用新冠檢驗試劑，包括羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組，以及兩家不同代理商、同品項的 Lucira CHECK-IT COVID-19 Test Kit，兩種快速檢驗試劑都使用鼻腔採檢，以便居家進行檢測。

亞諾法指出，台灣新冠疫情自 5 月爆發以來，抗原快速檢驗已成為預防傳播與擴散不可或缺的工具，抗原快速檢驗從社區採檢站發展到企業，再到居家檢測，期望抗原快速檢驗能防止病毒擴散與降低死亡病例。