文．洪寶山

為了防堵中國以社會主義重塑世界新秩序，七大工業國決議強調台海和平穩定，唯各國在中國市場都有龐大商業利益，G7 能否團結一致行動還有待觀察。

第四十七屆七大工業國集團 (G7) 領袖峰會於台北時間六月十三日晚間圓滿落幕，並發布聯合公報，強調台海和平穩定的重要性之議題，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。可是和平向來都需要付出代價的，隨著中國日漸強大，中國人民開始自信起來，中國正在重新塑造一個新的世界秩序，一個以中國為中心的社會主義新世界，正逐漸將政治經濟的舞台從大西洋兩岸向亞歐大陸的東方轉移。

於是以資本主義為信仰的 G7 集團領袖，在已經九十五歲的英女王伊莉莎白二世宴請下，六月十一日齊聚英國康沃爾郡海濱度假村卡比斯貝海灘。

這一場景很像兩百年前，英國統治世界時的情景─當時的英國在全世界都有殖民地，女王向殖民地發出的命令，也就是向全世界發出命令，這個高峰會象徵著 G7 取得女王的首肯，師出有名。

西方世界面臨空前大患 中國企圖重塑世界新秩序

不過，隨著中國的崛起，中國不再盲目迷信西方文化，不再崇拜西方價值觀，不再將西方國家當作救世主，近兩百年以英美為首所建立的舊世界秩序搖搖欲墜，整個西方世界都感受到了這種百年或千年未有之變化，中國正在重新塑造一個新的世界秩序─社會主義 vs. 資本主義、獨裁 vs. 民主。

這場 G7 高峰會最大的意義是，G7 終於達成對中國反擊或競爭的一致行動共識，把維持台海和平寫入 G7 公報，意味著台灣在這場競賽中，站在 G7 陣營，在美國重組民主供應鏈的過程，台灣憑著半導體的實力被美日拉攏為可信賴的夥伴，注定了台灣在這場國際政治角力賽扮演著最關鍵棋子角色，想要「維持現狀不變」的左右逢源戰略已經是不可能了。

拒買中國代理 BNT 疫苗重要 還是台灣人染疫病死重要

因此台灣人要有覺悟，就好比這次抗拒中國代理的 BNT 疫苗，雖然守住了中華民國主權，但也付出連續十天超過二十人因 COVID-19 確診死亡代價。同樣的道理，單靠 G7 就能兵不血刃的嚇阻中國，維持台海和平，也是不切實際的，台灣人必須有以色列全民皆兵的自覺，才不會讓中國輕易起了「首戰即終戰」的武統的念頭，G7 也才有援助台灣的時間。

G7 與中國的經濟戰將會最先展開，G7 領袖接納了聯準會認為通膨上揚是暫時性的觀點，並且強調降低失業率的重要，因此一致支持採取更多經濟刺激措施，就連在歐債危機爆發時仍反對透過舉債來刺激經濟成長的德國梅克爾也扭轉立場，凸顯 COVID-19 疫情改變了世界政治經濟版圖，也是這次會議的特別之處。

美國企圖逼迫中國雙率雙升 營造民不聊生官逼民反局面

曾經在二○一一至二○一九年出任歐洲央行行長、現任義大利總理德拉吉表示，西方主要富裕經濟體需要某種「長期財政支柱」，以安撫投資者，同時為避免經濟復甦受到損害，各國不應輕易提升市場利率，在美國五月 CPI 年增率達 5%，創十三年新高之際，G7 願意採納聯準會二○二二年底之前不升息的觀點，代表中國將面臨輸入型通膨的壓力，美國企圖逼迫中國雙率雙升，狙擊中國樓市，製造中國金融體系衰退的系統性風險，進而營造民不聊生的官逼民反局面。

同時間中國也沒閒著，六月十日，在全國人大常委會上，表決通過了反外國制裁法，藉以反制 G7 拿人權議題干預中國內政。六月十一日，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿布林肯通電話，布林肯要中國別打壓台灣。

楊潔篪表示世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名，行單邊之實。

限期追查 COVID-19 起源 美中第一個新決戰點

楊潔篪等同對 G7 所發動意識形態戰爭做政治回應，表達中國將會堅定不移地繼續走社會主義道路，而且只會走社會主義道路，不會走資本主義道路的決心。由此可清楚的感受到，美中的價值觀與立場不同，這一戰勢在必行，而第一個決戰點就是拜登下令 FBI 九十天內追查出 COVID-19 的起源，顯然劍指中國，也是考驗 G7 能否團結一致行動的觀察點。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第 1086 期 2021.06.18 出刊

來源：《理財周刊》1086 期

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