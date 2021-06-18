瞄準中國？G7祭出15%最低稅率「殺招」 如何影響你的投資佈局？

避稅天堂之所以被企業所喜愛，主要因為稅收會侵蝕企業獲利。尤其在跨國企業中，如果各地稅制不一，很自然會造成企業外流走向投資稅收較低的國家或地區。 不過六月五日之後，企業這次很難再躲睡了。G7（七大工業國集團）與其他歐盟國家在月初達成協議，不只針對跨國公司訂定 15% 的最低稅率，而且還採取實際業務地點所在國。意即，不能把總公司設在免稅天堂，但是實際運作卻在美國、歐洲等高消費地區。

從過去 FATCA 經驗來看，讓稅負無所遁形是一股從個人跨度到企業的趨勢，雖然目前管轄地點看似「僅限於」 G7 與歐盟之間的共識，但是未來影響範圍勢必將會擴及到其他地區的跨國性企業。目光擺向七月，在義大利威尼斯將舉行的 G20 財長會議，預計也會將這主題納入更廣的範疇。

創富礦工分析，從投資角度來看，這次跨國性的最低企業稅率共識有幾個影響，投資人可以從中洞悉出幾個可以「超前部署」的軌跡：

影響一：奢侈品牌可加碼

雖然措施尚未落地整體產業影響還需觀察，但從產業彈性來看，上游供應鏈與後端市場較多元的消費大廠將可抵擋這波潮流。由於市場死忠需求、品牌認同或是方便性已經超越同業，對這些企業傷害低，可順利將稅負轉嫁到消費者身上。以 Amazon 為例，自 6 月 7 日（宣布 15% 最低稅率後的第一個交易日）至 11 日，五天上漲 4.65%。此外，本身品牌價值遠高於價格的高端奢侈品同樣承受壓力較小。創富礦工認為，奢侈品類股在股價下跌時可考慮分批加碼。反之的，取代性高的中階品牌，則建議逐步出脫手中有相關持股。

就標的來看，消費性科技股勢必會在資金效應下帶來一波漲勢，首個獲利產品即有可能就是 iPhone 13。由於 iPhone 12 硬體部分沒有極大幅度改進，銷售量不如預期，投資人不妨從瞄準九月要上架的 iPhone 13 先進行佈局，迎接未來可能爆發的搶購熱潮。

ETF 方面，去年才掛牌的 Emles 奢侈品 ETF〈LUXE〉，近半年報酬率 20.83% 顯見在後疫情時代強勁消費的威力。基金方面，華南永昌全球精品基金前十大持股包括 LMVH（持股比例 4.41%）、愛馬仕（持股比例 4.27%）、奢華夾克生產商 Moncler SPA（持股比例 4.10%），截至五月三十一日近一年累積績效報酬達到 17.41%，未來成長性可期。

影響二：新興市場出口可能受影響，留意原物料出口轉單

這次以 G7 為首的歐美主要經濟體之所以採取「15% 最低稅率」與「營業發生地課稅」結合，目的就是將利潤回流至企業母國。創富礦工分析，當風潮逐漸掃向新興市場國家，近期表現較佳的亞股恐怕會面臨一段微幅。修正影響同樣能從整體大盤報酬的反應，香港恆生指數雖然近一個月仍有 4.05% 的漲幅（截至 6 月 11 日為止），但在（6 月 7 日至 6 月 11 日）似乎出現漲勢鈍化訊號；越南股市在 6 月 7、8 兩日也合計下跌 4%。

不過手上弱持有佈局亞洲的新興市場股票基金，倒也不急著調節部位。創富礦工認為，基金應該順應市場調節，由投資人自行不停進出基金來說長期成本太高速度也太慢，長線投資者建議先暫且相信基金經理人選股專業。如果短線操作，則用複委託方式操作 ETF 快速進出效果較佳。

影響三：稅制改變恐衝擊中企，轉內需短空長多

不可否認，這次以美國為首推動的 G7 稅務改革，確實是針對在稅制上較為彈性的新興國家，尤其是中國。拜登從政到當選總統前一向被認為態度親中，但是上任至今對中政策始終採取較為對立態度，未來觀察重點最重要的是中國對此的態度 7 月 9 日財長會議就是第一波戰場。雖然中國企業所得稅率高達 25%，但是針對新能源或是互聯網科技等產業，仍會提供相當優沃的稅制。未來如果對外採取稅率齊頭式平等，對於中國大宗加工出口示範區造成的衝擊恐怕在所難免。

創富礦工認為「全球貿易趨勢逐漸走向平均時，總體經濟強度將成為是否成為新霸主關鍵轉折點」

警語：本文之資訊不得引伸為勸誘買賣特定證券與金融商品，也未與特定標的有不當財務利益，投資人交易前應自行評估風險。

►創富礦工

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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