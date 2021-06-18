鉅亨美股雷達：Google新業務助攻AMD、對沖基金加速增持嗶哩嗶哩

盤前重要看點：

聯準會 6 月利率會議宣布維持零利率與 QE 政策不變，且並未有縮減 QE 購債 (Taper) 時間表，符合市場預期，貨幣政策聲明顯示，聯準會對經濟前景更加樂觀，但仍認為通膨是暫時的，對此，聯準會上調了今年 GDP 增速與 PCE 通膨預測，對明年的預測基本不變。

最新聯準會的點陣圖 (Dot Plot) 顯示，潛在升息時間點已經顯著向前移，市場預期，2023 年聯邦基金利率預測中值上升至 0.6%，對應是 2 碼的升息預期存在。

目前分析，聯準會試圖給市場傳遞三個信息：

美國經濟前景正向；

不需要過度擔心通膨，當前高通膨屬於短期現象；

聯準會退出寬鬆將基於實體經濟數據決定，如果長期通膨預期上升，聯準會有辦法應對。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 210.22 點，或 0.62%，收 33,823.45 點。

S&P 500 指數下跌 1.84 點，或 0.04%，收 4,221.86 點。

那斯達克指數上漲 121.67 點，或 0.87%，收 14,161.35 點。

費城半導體指數上漲 30.70 點，或 0.96%，收 3,231.71 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. AMD (AMD-US)

Google 將準備利用 AMD 最新款資料中心晶片來推出一項新業務，消息激勵 AMD 股價強勢上攻。

Google 將利用 AMD 第三代 EPYC 處理器，在雲端服務中提供全新 Tau 虛擬機，Tau 虛擬機的第一個實例 T20，性能比通用虛擬機高出 56%。

AMD EPYC 處理器還兼容 x86 架構，使得 Google 雲端服務客戶無需對 APP 產品進行優化，即可享受到由 EPYC 處理器帶來的性能和性價比優勢。

Tau 虛擬機將於今年第三季正式發布。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

繼比爾蓋茲之後，市值超 1.9 兆美元的微軟又將誕生一位絕對的「一號人物」，因微軟董事會宣布，現任 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 將擔任新任董事長。

這意味著，納德拉將兼任微軟的董事長、CEO，這是繼比爾蓋茲辭任 CEO 後，微軟 20 年來的第一人。

納德拉在擔任 CEO 期間，曾率領微軟度過了最危險的中年危機，並用了 7 年時間就令微軟總市值增長了 1.69 兆美元。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 嗶哩嗶哩 (BILI-US)

據 13F 報告顯示，今年以來對沖基金越來越看好嗶哩嗶哩，截至 2021 年第一季底，持有嗶哩嗶哩股票的對沖基金數量比 2020 年第四季增長了 7 家，達到 53 家，增幅為 15%。

此前這一數字的紀錄是 46 家，這意味著持有嗶哩嗶哩股票的對沖基金數量再次創下新高。

毅恆資本是持有嗶哩嗶哩股票最多的對沖基金，截至 3 月底持股價值為 5.199 億美元；其次是孤松資本，持有價值 4.497 億美元嗶哩嗶哩股票。博裕資本、Alkeon Capital Management 和高瓴資本也位居持有嗶哩嗶哩股票最多的對沖基金之列。

嗶哩嗶哩股票占到博裕資本總資產的約 67.87%，在各對沖基金中是最高的；毅恆資本的這一比例是 23.58%。