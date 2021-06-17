全台11例接種AZ疫苗後死亡 指揮中心籲民眾勿卻步不打

國內今 (17) 日新增 175 例 COVID-19 本土確定病例，以及 19 例死亡個案。對於近來傳出 11 起接種疫苗後死亡事件，指揮中心強調，尚未被判定是否與疫苗相關，而疫苗接種仍是預防新冠肺炎感染、避免重症與死亡最有效的方式，全世界已有數億人接種過至少 1 劑，呼籲民眾勿因此卻步不打。

根據指揮中心統計，截至 16 日止，國內共計 113 萬 3515 位民眾接種 AZ 疫苗，其中 17.4 萬名為 75 歲以上長者。

發言人莊人祥指出，根據疫苗不良事件通報系統 (VAERS) 顯示，各地累計 11 例接種疫苗後死亡，其中 8 例發生在 75 歲以上，死亡個案絕大多數為高齡長者且有慢性疾病，其中 2 案經解剖認為與潛在病史有關。

指揮中心表示，依過去經驗顯示，大規模疫苗接種與安全性監測時，會發現有部分人在疫苗接種後，發生對健康造成負面影響的事件，包括死亡。這些事件可能是由接種疫苗所導致，也可能與疫苗無關，僅是剛好發生在接種完疫苗後的巧合事件，相關死因皆仍待調查釐清。

指揮中心強調，目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。此外，也可藉由持續性自然死亡率的評估，觀察是否有疫苗安全性的疑慮，據統計，在未接種新冠疫苗的情形下，預估平均每日會有 200 多名 75 歲以上長者死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞也表示，每個國家接種後都會遇到長者死亡的情形，但根據英國經驗，提高疫苗接種率，就會形成社區群體免疫力，把重症、死亡數壓下來，因此呼籲外界別在因果關係未釐清下，就卻步不打疫苗。