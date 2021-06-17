Delta病毒株蔓延 英格蘭確診人數每11天翻倍增加

倫敦帝國學院 (Imperial College London) 發表的一份最新研究報告指出，英格蘭的新冠肺炎 (COVID-19) 陽性患者人數，在未接受疫苗接種的年輕族群當中、正不斷的快速增長。推估每 11 天、陽性患者人數就會增加一倍。

根據《彭博社》17 日 (週四) 報導，由倫敦帝國學院所主導的英國國內新冠肺炎感染狀況研究計畫「REACT-1」(REal-time Assessment of Community Transmission) 的最新結果指出，英格蘭當地尚未接受新冠疫苗接種的年輕族群、感染新冠肺炎的比例明顯偏高，當前正以相當快的速度增加當中。

該份報告提到，依照目前推測、英格蘭的陽性患者人數在每 11 天就會翻倍成長。而就算從英國整體來看，在 2021 年 5 月 20 日到 6 月 7 日之間所實施的檢測當中，其陽性率也達到同年 4 月 15 日到 5 月 3 日期間的 1.5 倍。基本傳染數 (Basic Reproduction Number，R0) 報 1.44。

研究人員在記者會上針對此次調查結果表示，這與最早在印度所發現的 Delta 變種病毒株、於目前已成為英國國內主流病毒株的情形吻合。並且認為英國政府針對年紀較輕族群所規劃的疫苗接種計畫一旦付諸行動，疫情也應該會逐漸趨緩。

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