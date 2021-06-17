【永豐期貨】台積電尾盤急拉填息 台股翻紅收最高

期貨走勢

台指期週四上漲 58 點至 17297 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 93.61 點，電子期轉為逆價差 - 6.1 點，金融期逆價差擴至 - 3.69 點。現貨部分，三大法人賣超 54.07 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2465 口至 - 10106 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 4070 口至 - 33088 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3876 口至 - 16252 口。

週三聯準會利率政策會議，決定利率政策按兵不動，維持每月買債計畫，但大幅提高通膨和經濟成長預期，而且過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.77%，標普 500 下跌 0.54%，那斯達克下跌 0.24%，費半指數下跌 0.77%。台股今天開低走高，早盤一度下跌逾百點，但航運股及台積電撐盤，指數午盤後翻紅，終場加權指數上漲 0.48%，收今天最高 17390.61 點。其中，台積電今天除息，尾盤急拉翻紅完成填息，收 606 元，鴻海及聯電盤中也翻紅，分別有 1.35% 及 1.72% 的漲幅，另外面板族群今天反攻，前陣子拉回整理後，面板三虎今天強彈，彩晶、友達、群創均收漲停。整體來看，昨天 Fed 釋出偏鷹的消息，代表資金可能緊縮，短期對股市較為不利，而雖然台股目前多頭格局未改變，但台股反彈至目前相對高檔，波動恐加劇，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.24。VIX 指數下跌 0.95 至 17.1。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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