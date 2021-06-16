台指期盤中暴跌是胖手指惹禍？期交所回應了

台指期今 (16) 日盤中一度暴跌 364 點，摔到 17033 點，不過在 1 分鐘內隨即回穩，市場揣測是否是「胖手指」誤觸程式所致，對此，期交所表示，主要是今天適逢結算，市場波動較大，受台股盤中下跌影響，才引發台指期瞬間暴跌，所幸一下即回穩，終場下跌 51 點、以 17346 點作收，小幅壓低結算。

三大法人今天在現貨合計賣超 172.8 億元，光是外資就大舉賣超 181.81 億元，投信賣超 12.17 億元，只有自營商買超 21.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1955 口至 7641 口，其中，外資淨空單減少 2251 口、至 29018 口，外資期現貨不同調。

整體籌碼面呈現中性格局，但台指期盤中卻一度暴跌，對此，期交所表示，受台股盤中下跌影響，台指期於中午接近 12 時 45 分瞬間下跌 275 點，最低至 17033 點，並於 12 時 47 分左右迅速回升至 17300 點。

期交所說明，今天為台指期 6 月契約結算最後交易日，所以市場波動較大，中午 12 時 35 分後，台股部分個股出現較大賣單，致台股指數逐步往下，期貨市場包括台指期、小台指、金融期貨、電子期貨的 6 月契約在盤中瞬間下跌，所幸動態價格穩定措施正常運作、發揮作用，讓期貨隨即回升。

期交所表示，主力商品包括台指期、小台指、台指選擇權及股票期貨等，均為台股相關商品，因此與國內股市連動性高，另外，期貨市場面對國際金融市場訊息反應也相當即時，提醒交易人應多加注意國內外金融市場訊息影響，並做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。期交所亦將加強監控期貨市場相關訊息及盤中行情波動，在此全國防疫的非常時期，請各位交易人共同維持期貨市場安定及秩序。