歐元區5月CPI年增2.0% 創逾2年半新高

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週四 (17 日) 公布的數據顯示，受惠能源價格和服務價格的上漲，歐元區 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.0%，符合市場預期，創下逾 2 年半新高。

數據顯示，歐元區 5 月 CPI 較上月增長 0.3%，較去年同期增長 2.0%，符合市場預期，達到歐洲央行期望的目標 2%，並創下 2018 年 10 月以來新高。

從各類別來看，在 5 月份，能源價格年增 1.19%，服務價格年增 0.45%，食品、酒類和煙草價格則年增 0.15%。

歐元區 5 月份不含能源、食品、菸酒的核心 CPI 指數則月增 0.2%，年增 1.0%，高於市場預期的 0.9%。

有經濟學家預期，今年晚些時候通膨可能會更高，達到接近 2.5%，主因在於該地區經濟正從疫情中復甦，以及近期大宗商品價格的上漲。

不過，歐洲央行認為通膨飆升會是暫時的，並表示將維持寬鬆貨幣政策，因為明年初物價增長的動能將會消退，未來幾年通膨可能仍將低於目標。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著疫情的破壞性影響有望在未來幾個月進一步緩解，全球供應鏈將得到改善，價格壓力將有所緩和。

在歐元區疫苗接種計劃持續，以及防疫封鎖限制有所緩解的情況下，有更多的企業重新開放，或開始適應封鎖情況。據路透社上週的一項民意調查顯示，歐元區第二季經濟有望成長 1.4%。