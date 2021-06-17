〈美股盤前要聞〉Fed預估升息時程提前 美股期貨下跌

美聯準會 (Fed) 週三維持利率不變，但暗示可能將在 2023 年底前升息，早於華爾街預期。美今日將公布上周初領失業金人數，美股期貨週四 (17 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

1. Fed 大幅提高通膨預期 提供升息時間框架

週三 (16 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但大幅提高通膨預期，並提供未來升息的時間框架。

正如市場預期一般，聯準會會後聲明宣布，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，維持每月 1,200 億美元的債券購買，沒有具體提及縮減 (Taper) 購債的計畫。

Fed 將 2021 年 PCE 通膨預期從 2.4% 上調至 3.4%，2021 年核心 PCE 預期從 2.2% 上調至 3%，2022 年 PCE 通膨預期從 2% 上調至 2.1%。今年的 GDP 預期從之前的 6.5% 上調至 7%。失業率預測維持在 4.5% 不變。

2. 英特爾 CEO：晶片產業將迎接 10 年榮景

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，半導體產業的成長將迎接「10 年榮景」，認為即使眼前的晶片荒緩解，英特爾大手筆擴增的晶片產能仍能符合市場需求。

季辛格周三 (16 日) 在 CNBC 電視節目中說：「我們相信，這個市場、整個世界都處於擴張階段，我認為前方有 10 年榮景等著我們，因為這個世界數位化程度將提高，而數位化的一切都需要半導體。」

英特爾近期大手筆投資晶片生產，包括斥資 200 億美元在亞利桑那州興建工廠，意味著等到眼前的晶片荒過去，仍握有大量產能。

3. 通用擬與晶片廠簽長期約或合作 緩解晶片荒衝擊

通用汽車 (GM-US) 財務長周三 (16 日) 表示，正在考慮未來與晶片廠簽署長期供應協議或建立合作關係，緩解全球晶片短缺帶來的衝擊。

通用財務長 Paul Jacobson 在德意志銀行舉行的論壇上表示，無論是與晶圓廠代工廠達成長期穩定供應協議，還是尋求業內人士合作，通用正在考慮晶片供應鏈各種的問題，以確保未來類似「晶片荒」不會再次發生。

全球鬧晶片荒迫使通用汽車與其他汽車製造業工廠閒置，不過通用在大致穩住最高利潤車型的產量。通用汽車曾表示，短缺可能會使今年的獲利減少 15 億至 20 億美元，不過該公司最近閒置的工廠已重新開始生產。

4. 輝瑞 CEO：明年底前全球恢復正常生活

輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 預期，隨著疫苗供給提升，已開發國家今年底前可望回歸正常生活，全世界也將於明年底前恢復正常運作。

Bourla 周三 (16 日) 接受 CNBC 訪問時表示，明年底前，大多數國家應該都能擁有足夠國內民眾接種的疫苗，已開發國家今年底可能就足以達到這個水準。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 合作的新冠疫苗，在上周達到 10 億劑里程碑，兩家公司今年產量目標上看 30 億劑。兩家公司先前承諾提供中低收入國家 20 億劑疫苗。

5. 美、英宣布就飛機補貼爭端達成 5 年關稅休戰協議

繼歐盟後，美國與英國周四 (17 日) 也宣布就波音 (BA-US) 及空中巴士 (Airbus) 的補貼爭端，達成 5 年的關稅休戰協議。

由於英國已在去年正式脫離歐盟，既使美國日前已和歐盟達成協議，仍須另外和英國進行談判。

美國貿易代表署 (USTR) 周四於聲明表示，將暫停對蘇格蘭威士忌、餅乾和凝脂奶油等英國進口商品實施的 25% 報復性關稅，直到 2026 年。