140檔績優殭屍股可望大復活 台股造市者制度7月上線

金管會今 (17) 日宣布，為活絡股市量能，及提振優質「殭屍股」(低流動性股票) 的交易性，已選定 140 檔股票，並與 9 家券商簽訂造市合約，台股造市者制度訂於 7 月上線。

金管會表示，造市標的採全部股票搭配優質低流動性股票 (須符合交易面及發行面條件) 交互挑選方式，預估將有 140 檔符合條件個股進行造市，其中，上市個股 60 檔、上櫃 80 檔。

金管會指出，這 140 檔優質低流動性股票，篩選標準首先要上市櫃滿一年，交易面部分，如日均成交量、週轉率及波動率較低，最後則要看最近年度財報無虧損、EPS 大於 2 元且近 1 年有配息。

至於股票造市限證券自營商參與，金管會表示，目前有 9 家券商參與，其中，有 8 家券商擔任造市者，扮演報價角色，並積極參與交易，而有 1 家券商則僅擔任參與者，會積極參與股票交易，這 9 家券商與證交所、櫃買中心都簽訂為期一年合約，只要造市成績佳，可望獲得券商手續費折減等獎勵措施。

金管會強調，台股造市者制度將於 6 月 30 日上線，7 月起開始實施，希望炒熱優質冷門股的月均交易量。