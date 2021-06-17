7月起七大財金措施上路 台股造市拚拉高資金活水

時序即將進入下半年，金管會今 (17) 日宣布，7 月起有 7 大新實施的重要政策將上路，其中，資本市場相關有台股造市制度將如期上線，希望拉高績優冷門股的月均量；此外，有兩大新的交易板將於 7 月 20 日開板，以催生土生土長獨角獸。

一、新電支條例 7 月上路 放寬電支業者擴大業務範圍

金管會表示，為符合支付工具虛實整合之潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍的需求，修正本條例及相關授權法規命令，訂於 7 月 1 日施行。

去年 12 月立法院三讀通過電子支付機構管理條例修正草案，共有 3 重點，第一，整合電子支付、電子票證類型；第二，放寬電支業者間可相互轉帳；第三，大幅度增加電支業者可經營的業務。

金管會表示，電子支付機構可依修正後規定，擴大業務範圍，有助於民眾日常便利支付需要，並營造我國非現金支付及行動支付的良好發展環境，加速普惠金融的推動。

另外，財金公司建置「電子支付跨機構共用平台」，可提供跨機構間互通的金流服務，預計第 4 季上線。

二、虛擬通貨平台及交易業務 納入防制洗錢管理

金管會表示，為落實防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 發布之國際規範及洗錢防制法規定，訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，預計 7 月 1 日施行。

也就是說，比特幣或狗狗幣等投資虛擬通貨者需注意，金管會表示，虛擬通貨交易如期在 7 月納入洗錢防制規範管理，屆時虛擬通貨平台業者須落實實名制交易，並建立洗錢防制措施。

三、意外險計算調降 保費可省 12.5%

金管會表示，自 7 月 1 日起，現行個人傷害保險（簡稱意外險但不含旅行平安保險）採主約及附加契約設計，危險發生率上限規定由 80% 調降為 70%，其餘維持不變，將可提供保戶多元選項。

屆時意外險可降低保費負擔或提高保障金額，以第一職業類別投保意外險保額 100 萬元為例，一年保費可以降至千元以下，保戶約可省下 12.5% 保費支出。

四、第六回生命表上線 純壽險保費降、健康險變貴

壽險業適用的第五回經驗生命表從 101 年 7 月施行至今已於 8 年，但隨著醫療技術的進步、壽命持續延長、死亡率改善的情形，第六回經驗生命表將於 7 月上線。

金管會表示，可合理反映壽險業計提未來保險金給付的責任準備金，有助於壽險業穩健經營，確保其清償能力。

壽險業者表示，估計定期壽險、保障型終身壽險保費預估分別可以省 20-40%、5-10%。但是醫療險保費將會變貴，預估重大疾病險可能上漲 5%，年金險可能漲 7-20%，長照險、住院醫療險、防癌險、手術險則可能漲 10%-30% 不等，但實際還是以各壽險公司公布為準。

五、小額終老保險放寬限購三張 最高保額 70 萬元

目前台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡多只到 65 歲，但小額終老保險承保年齡最高可到 84 歲，為了滿足高齡者對基本保險保障需求，並擴大國人的保險保障，將調高小額終老保險額度。

金管會表示，小額終老保險投保金額上限提高至 70 萬元，並配合保險金額提高，投保件數限制放寬為 3 件，今年 7 月 1 日上路，以滿足國人保障需求，及增加投保規劃之彈性。

六、台灣創新板、戰略新板 7/20 開板 協助籌資催生獨角獸

金管會表示，為扶植創新事業發展，完善企業籌資管道，金管會已請證交所及櫃買中心於現行多層次資本市場架構下，分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」，二單位預計於 7 月 20 日舉辦聯合開板典禮，正式開板，以催生獨角獸。

「台灣創新板」為證交所的新板，將鎖定擁有關鍵核心技術、創新能力或創新營運模式的公司為掛牌對象。「戰略新板」為興櫃股票市場下的交易板塊，今年目標為 5-8 家登板。

七、讓績優殭屍股大復活 股票造市者制度上線

為活絡股市量能，及提振優質「殭屍股」(低流動性股票) 的交易性，金管會已督導證交所及櫃買中心推動「股票造市者制度」。

金管會表示，股票造市限證券自營商參與，目前有 9 家券商參與，造市標的採全部股票搭配優質低流動性股票 (須符合交易面及發行面條件) 交互挑選方式，預估將有 140 檔符合條件個股進行造市，該制度於 6 月 30 日上線，7 月起開始實施。