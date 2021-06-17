高薪100指數成分股 陽明等4檔入列

台灣指數公司公布「高薪 100 指數」成分股名單，新增威盛 (2388-TW)、陽明 (2609-TW)、緯穎 (6669-TW)、信義 (9940-TW)，相關調整將自 18 日起生效。

「台灣高薪 100 指數」是由證交所與銳聯資產管理有限公司合編，其成分股篩選方式是從在證交所掛牌的上市公司為採樣母體，再根據流動性、高薪與獲利兩大步驟從中挑出成分股。

指數公司表示，在流動性檢驗部分，刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票。

至於高薪與獲利篩選，則從符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 3 年員工平均福利費用的算術平均數達前 1/3」、「最近 3 年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近 1 年底的每股淨值至少 10 元」的股票。

指數公司表示，透過前述步驟篩選後，接著再以「薪酬規模」排序，而為降低指數成分股之替換率，訂有成分股調整之緩衝區，「薪酬規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。

指數公司強調，高薪 100 指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素之排行榜。