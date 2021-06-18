催生新冠口服藥年底面世 美政府投資30億美元

美國衛生公共服務部 (HHS) 周四 (17 日) 宣布，將投資逾 30 億美元研發和生產新冠肺炎藥物，包括發病早期可以在家口服的藥物，預料最快年底面世，目標讓這些藥物成為避免重症和住院的生力軍。

美國傳染病學權威佛奇 (Anthony Fauci) 說：「預防新冠肺炎重症和死亡的藥物，尤其是發病初期可以在家使用的口服藥，將是對抗疫情和拯救生命的有力武器。」

這筆資金將從拜登政府 3 月通過立法的 1.9 兆美元紓困方案中撥付，佛奇表示，這將有助加速某些口服藥物的臨床試驗進展，當中有些可望在年底前推出。

目前已有數家公司展開新冠藥物測試。例如美國藥廠 Merck(MRK-US) 與合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 4 月表示，已經開始測試名為 molnupiravir 的口服藥，主要對象是發病初期、也出現併發症風險高的病患。

Merck 另一個針對住院病患的新冠藥物，因為成效不彰已經停止臨床試驗。但該公司，如果研究顯示此藥對門診病人有效，可能在今年下半年申請緊急使用授權 (EUA)。

輝瑞 (PFE-US) 的新冠口服藥物在 3 月展開早期臨床試驗，執行長 Albert Bourla 曾透露，該藥可望在年底前推出使用。

FDA 許可口服藥僅瑞德西韋一款

目前美國食品藥物管理局 (FDA) 唯一授權使用的口服藥，只有吉利德科學 (Gilead Science)(GILD-US) 的瑞德西韋 (remdesivir)，但該藥只對住院病患產生溫和效果，讓住院天數減少幾天。

FDA 也通過禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 和 Regeneron(REGN-US) 的三款單株抗體藥物，這三款藥主要用在輕中症患者身上，但用途受限，部分原因是必須注射到靜脈中，耗用醫院人力。