全球證券指數發行商MSCI 擬推加密貨幣指數

全球證券指數發行商明晟 MSCI(MSCI-US) 表示，正考慮推出加密貨幣指數，目前與專家討論中。

MSCI 執行長 Henry Fernandez 本周稍早參加創投公司 Andreessen Horowitz 在語音社群媒體 Clubhouse 舉辦的活動上透露此事，但他沒有詳細說明該指數將追蹤哪些加密貨幣，也沒有提及指數推出的時間表。MSCI 也拒絕透露細節。

雖然紐約梅隆銀行、萬事達卡、Visa、高盛在內的公司已在支持加密貨幣方面邁出一小步，但數位貨幣在日常生活中仍很少使用。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）在今年 5 月推出三個新的加密貨幣指數：「標普比特幣指數」（S&P Bitcoin Index, SPBTC）、「標普以太幣指數」（S&P Ethereum Index, SPETH），以及同時追蹤上述兩者價格的「標普加密貨幣大盤指數」（S&P Cryptocurrency MegaCap Index, SPCMC），這些指數將衡量與其相關的數位貨幣表現，正式將比特幣與以太幣引入華爾街交易大廳。

今年 4 月比特幣價格寫下歷史紀錄時，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 也在以科技股為主的那斯達克成功上市。Andreessen Horowitz 是 Coinbase 最大股東。

截稿前，比特幣價格暫報 37,771.05 美元，24 小時內下跌 2.18%。以太幣價格暫報 2,345.95 美元，24 小時內下跌 2.54%。

MSCI 一直設法擴大商品供應，Fernandez 在 Clubhouse 談到，私人信貸以及環境、社會和企業治理（ESG）投資等領域為公司提供機會。

今年 4 月該公司推出 20 個中國主題指數系列，讓投資人押寶中國政府政策的「大趨勢」。