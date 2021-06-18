Fed鴿轉鷹 黃金多頭快躲！開啟1800美元底線捍衛戰

黃金多頭，快找掩護！

這似乎就是週四市場發出的訊息，在 Fed 立場突然轉為鷹派後，黃金期貨價格重挫 86.60 美元或近 4.7%，收每盎司 1774.80 美元，觸及交易最活躍的黃金期貨價格 4 月 30 日以來的最低收盤價，也是去年 11 月以來最大單日跌幅。

金礦業也受重挫。VanEck Vectors 黃金礦業 ETF (GDX-US) 下跌 5% 至 34.93 美元； VanEck Vectors Junior 黃金礦業 ETF (GDXJ-US) 下跌 4.7% 至 49.02 美元。但同日大盤變化不大， S&P 500 大致持平作收，道指下滑 0.6%，納斯達克綜合指數則上升 0.9%。

雖然 Fed 維持政策不變，但暗示加速升息，且表明 2023 年將升息 2 次，也提高了今明兩年的通膨預期。

近期數據顯示，物價的飆升已經讓眾人相信，Fed 將至少開始討論縮表計畫，即削減旨在緩解新冠疫情經濟衝擊的一些超寬鬆政策，但週三政策聲明的態度較一些人預期還要強硬。

8 月交割的黃金週三仍小漲至 1861.40 美元，但在 Fed 發布聲明後，電子盤交易就開始走低，公債殖利率全面攀升，2 年期公債殖利率甚至盤旋在 1 年來最高水準，美元也同步飆升。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告提到，「殖利率上升，持有不孳息的黃金的機會成本跟著增加，且儘管通膨壓力上升，殖利率進一步上升的前景應該會縮限黃金的上漲潛力。殖利率持續向上的壓力可能會將金價持續壓抑在 1800 美元水準以下。」

Oanda 的高級市場分析師 Edward Moya 表示，黃金多頭確實必須大打該底線的防衛戰。

「Fed 轉向鷹派是黃金多頭的大噪音，短期內可能會出現拋售力道，短期公債殖利率將持續上升，這應該會為美元提供一些潛在支撐，使大宗商品處於脆弱狀態。」

白銀與黃金一起大跌，6 月期銀重挫 7%，收每盎司 25.86 美元，觸及 4 月 20 日以來最低收盤價。在中國宣布計劃釋放國家工業金屬儲備以冷卻飆升的大宗商品價格後一天，許多工業金屬價格也下跌。

匯豐證券首席貴金屬分析師 James Steel 認為，白銀可能部分受黃金走勢影響，但也受到基本金屬價格走勢的影響，尤其是銅價––但不侷限是銅。

銅和其他基本金屬在經過今年的漲勢後，現在已經遭修正，更多的供應量可能即將到來。