〈貴金屬盤後〉Fed傾向鷹派 美元走強 黃金創去年3月以來最大單週跌幅

週四 (17 日) 交易，黃金期貨價格收低，本週創去年 3 月以來最大單週跌幅，因 Fed 基調轉強硬後，激勵美元走強。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 指出，金價在部分交易時間走高，但在聖路易 Fed 總裁 James Bullard 週五表示，他預期央行會在 2022 年就調升基準利率後，黃金價格邁向盤中低點。

「整體而言，Fed 傾向鷹派讓本週債市陷入混亂，這種混亂對美元起到了支撐作用，這對黃金來說是個可怕的消息。」

因應昨日 Fed 會議消息，黃金和其他大宗商品價格週四大幅下跌。Fed 週三草擬 2023 年底前升息 2 次的計畫，並開啟最終縮減每月資產購買規模的討論。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 報告中表示，大宗商品拋售打擊了貴金屬，因為「如果 Fed 不讓通膨繼續飆升，黃金的抗通膨優點就會被削弱。」

Fed 基調轉變後，激勵美元飆漲，這也是大宗商品遭拋售的原因之一。ICE 美元指數週五再上升 0.3%，本週升幅達 1.8%。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 5.80 美元或近 0.3%，收每盎司 1769 美元，本週收低 5.9%，創去年 3 月 13 日以來最大單週跌幅。

7 月交割的白銀期貨價格上升 11 美分或 0.4%，收每盎司 25.97 美元，本週收低 7.7%。

Insignia Consultants 究主管 Chintan Karnani 表示，週三 Fed 政策會議過後，黃金期貨價格跌破 100 日和 200 日移動均線，且導致大量止損買單的虧損，因當時那些水準未能守住。

在 Fed 會議過後，貴金屬市場也出現「季末平倉和重新建倉」的交易。在每季快結束時，黃金通常會漲漲跌跌，例如今年 3 月最後 2 週黃金價格先崩跌後回升。

Karnani 說：「如果金價持續下跌，我預期金價將在本月底之前形成中期底部。」

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