〈焦點股〉銅價跌至2個月低點 散熱三雄奮起

受到中國積極打壓原物料價格影響，加上美元走強，國際銅價本周大幅回檔，跌至 2 個月來新低，對於以銅、鋁為主要模組材料的散熱廠來說，成本壓力將獲得改善，雙鴻 (3324-TW) 今 (18) 日在買盤追捧下，盤中亮燈漲停，達 195 元，創波段新高，奇鋐 (3017-TW)、泰碩 (3338-TW) 同步大漲逾半根停板。

中國為了穩定物價，計劃 7 月釋出 80 萬至 90 萬噸原鋁，以緩解金屬漲勢，未來幾個月還會逐步釋放銅、鋁與鋅的庫存，預計施行至今年底。此外，美國聯準會態度轉鷹，將升息時程提前至 2023 年，帶動美元強升，以美元計價的銅價因此進一步下挫。

倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅 18 日續跌 0.42%，報每公噸 9276 美元，為 2 個月來的新低。

台股今天高檔震盪，主要電子股普遍熄火，但散熱族群在銅價走跌的加持下，逆勢走強，雙鴻率先亮燈漲停，達 195 元，攀上 4 月下旬以來的高點，力拚重返 200 元關卡。

奇鋐、泰碩盤中一度大漲逾 8%，最高分別來到 76.6 元、53.8 元，價量齊揚；尼得科超眾、健策、力致、建準等也都表現不俗。

散熱模組主要由銅、鋁製成，原物料成本約占整體 30 至 50%，若客戶採用最高階的熱板 (VC)，成本比重將攀升至 5 成以上，因此，當銅價數月前開始暴漲，甚至衝破 1 萬美元關卡，散熱廠的成本壓力也隨之加重，眾家大廠咬牙苦撐，不得已向客戶協商新價格，預計第三季開始反映。

雙鴻 5 月營收下滑至 9.51 億元，月減 7.4%，仍較去年成長 2.9%；前 5 月營收 54.08 億元，年增 28.75%，創同期新高。奇鋐 5 月營收 45.51 億元，月增 1.48%、年增 5.76%；前 5 月營收 196.34 億元，年增 22.64%，單月及前 5 月雙創新高。

