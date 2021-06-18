〈BDI創11年高〉中小型船舶運價居高不下 三大航商受惠

近一周來 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 強彈逾 20%，最新報價來到 3267 點，續創 2010 年 6 月中旬以來新高，除了海峽型運價領軍彈，作為中小型船舶指標的波羅的海超級靈便型 (BSI) 周漲幅近 9%，反映輕便型運價在 3 月中旬見高修正 2 個月後，目前反彈至前波高點每日 2.4 萬美元，有利慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW)、台航 (2617-TW) 等相關業者獲利動能加溫。

慧洋指出，各國原物料需求回補，有效拉升散裝航運需求，加上各國存在塞港現象，影響海上船舶周轉率，使中小型船舶每日運價仍居高不下，日租金水準達 2 萬美元以上。

法人統計，目前 Panamax 和 Handymax 型新船訂單數僅增 6.3%、5.2%，大幅低於過去 10 年間各船型新增供給在 15% 以上，供不應求市況使 Panamax 型現貨船毛利率 61%，Handymax 現貨船毛利率 60%。

隨著供需結構持續改善，預估今年中小型船舶現貨毛利率，可保持在 45-65% 區間，優於去年的 20-30% 區間，航商獲利能力持續升溫。

慧洋進一步指出，2023 年 1 月起環保新規即將上路，納入船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大標準，將使老舊船舶面臨強制降速甚至淘汰，預估全球市場將有 80% 以上船舶受到影響，屆時將進一步影響海上船舶周轉率，船噸供需失衡。