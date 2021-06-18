全球唯一電動車ETF最後募集 搶搭多頭列車正夯

電動車浪潮崛起，堪稱「第五次工業革命」，國泰投信領先市場觀察到電動車市場未來龐大的投資機會，本周推出「全球唯一、台灣首檔」的國泰全球智能電動車 ETF(00893-TE)，透過 ETF 搭上多頭列車正夯。

電動車不僅僅是應對氣候變遷下，各國政府解決燃眉之急所提出的對策，更是一個十年年複合成長率近 3 成，每年年產值高達 1.5 兆美元商機的新汽車產業，不同於傳統汽車是以工業強國為領頭羊，能把持電動車命脈的關鍵，有機會造成國力洗牌，所以全球國家無不戮力投入高額預算，推廣及研發電動車技術。

電動車的投資除了可布局相關概念股，台灣出現首檔「全球唯一」的智能電動車 ETF，這檔 ETF 不僅 100% 聚焦純電動車上、中、下游供應鏈，且台灣投資人對海外公司較不熟悉，同時全球電動車產業的龍頭公司多為高價股，故 00893 採親民價一股 15 元，也就是 1 張只要 15000 元就能入手，讓小資族也能一次購入 30 檔全球智能電動車產業龍頭股，而今 (18) 日為最後一天募集申購日。

國泰投信總經理張雍川表示，投資是著眼於長期的成長趨勢，如股神巴菲特的投資哲學雪球理論：「找到夠濕的雪 (電動車) + 夠長的波道 (長期投資)，雪球 (財富) 就能越滾越大。」。回首過去 15 年間，最讓股神巴菲特扼腕的，莫過於錯過全球市值最大的蘋果公司，其自 2007 年發佈全球第一款大眾化的革命性產品 iPhone 後，迄今股價更已翻漲高達 40 倍。而現在的電動車，又是一次從無到有，由根本上改變產業的革命機會，預期也將誕生新的行業巨頭。

張雍川進一步指出，只要產業前景無虞，在覺得還太早的時刻就卡位布局並長期持有，將更有機會參與完整的股價上漲果實，這也是為什麼美國新一代投資家女股神 Wood 看好電動車新巨頭特斯拉 (Tesla)，認為其在 2025 年股價有機會來到翻 5 倍至 3000 美元 (目前約 600 美元)，並在先前股價拉回時持續加碼的原因。

00893 追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」，涵蓋全球約 10 個國家，30 檔頂尖電動車領域個股，包括：電動車霸主 Tesla、中國電動車三劍客、台灣下一座護國神山 - 台達電、全球主要車用電池廠、鋰電池原料股等皆在投資標的之列，而最大個股權重不超過 15%。

不過，若想在今天最後一天募集的時候申購此檔 ETF，國泰投信提醒，因目前疫情仍嚴峻，投資人可利用全台銷售機構 (證券商) 提供的 Email、傳真、郵寄等免臨櫃方式洽購。