疫苗施打率激勵經濟復甦 科技股可望續掌多頭大旗

美國疫苗施打率提高，為經濟復甦帶來曙光，儘管聯準會立場偏鷹派靠攏，但富蘭克林華美投信認為，市場對通膨擔憂逐漸趨緩，科技股表現回神，費半與納斯達克三度挑戰前波高點，能否一舉突破前波高點，成為技術面來看美股能延續強勢多頭的關鍵。

富蘭克林華美投信指出，聯準會釋出就業率未達目標，距離升息仍遙遠等利多消息，科技股可望再次挑戰前波高點。

富蘭克林華美 AI 新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，預期在下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡；此外，全球晶片的短缺趨緩，各大車廠摩拳擦掌，可望成為工業類股的領頭羊，而費半指數轉強，半導體產業有機會在第三季反攻。

但黃壬信也說，新興國家因變種病毒肆虐而快速攀高的感染病例，讓相關供應鏈停擺的隱憂浮現，尤其在印度周邊的越南、新加坡、馬來西亞等國家，這仍是下半年影響經濟之變數。

但整體而言，美股中長期前景仍看好，僅須留意突發事件與疫情，而 AI 新科技等智慧產業趨勢展望依然樂觀。

從資金面來看，富蘭克林華美投信認為，今年第 1 季美股超過 10 億元的融資案再創單季新高 184 件，目前總融資金額近 400 億，已超越去年全年融資 6 成的水準，融資的企業以大數據、線上交易、電子商務及航太等未來趨勢產業為主，皆與智慧城市有關連，產業需求成長帶動企業擴大規模，智慧產業未來前景可期。

從產業發展趨勢面，黃壬信分析，隨著雷達技術精進，成本快速下降，有利智慧車在合理成本下配備更全方位的雷達，提升自動駕駛的安全性和市場接受度。

展望第三季，富蘭克林華美投信認為，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，包括: 5G 通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業將繼續成為新科技基金的投資重心。