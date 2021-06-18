通膨來了 投資如何因應？

美國前任聯準會主席、現任財政部長葉倫，於接受採訪時表示利率上升對美國有利。此次關於利率的發言，是葉倫第二次以財政部長的角色對利率發表意見。葉倫只是單純說出自己看法，還是不小心說破了聯準會心中的秘密？而投資人又該如何因應？

1. 拜登計畫若成功，美國通膨與實際利率將雙雙回升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。實際利率採美國 10 年公債殖利率減去美國 10 年平衡通貨膨脹率。

葉倫的完整談話是就算會推升通貨膨脹率與利率，拜登政府還是應該繼續推動 4 兆美元的支出計畫，因為更高的利率環境對社會有利。拜登的計畫可能會推升通貨膨脹率與利率是第一個重點。過去 20 年，美國儲蓄過剩的現象越來越明顯，銀行每 100 元存款，對應放款金額從 100 元，一路降至目前的 60 元，實際利率也由 4% 掉到 - 0.9%。拜登政府與現在大部分已開發國家的看法一致（可從最新的 G7 峰會公報看出），民間投資不足導致生產力增長速度放緩，現在是時候由政府帶頭增加投資，來扭轉生產力長期下降的困局。

如果拜登的計畫順利於下一個財政年度通過，搭配美國閒置勞動力可能於 2022 年用盡（美國目前潛在閒置勞動力為 571 萬人，按照今年以來勞動市場修復速度，將於 2022 年底用光），之後要請人就必須付出更高的薪資，美國通貨膨脹率將於 2023 年有再度上升壓力（今年第四季至明年下降機率較高，細節可參考 6 月資產配置月報）。除了通膨外，美國政府增加投資也將促使銀行存放比回升、實際利率升高。

2. 通膨升高不是重點，薪資相對增長速度才是關鍵

葉倫談話的第二個重點是利率升高有利社會，這點可能遭到很多人直覺性的否定。高利率通常與高通貨膨脹率是同義詞（只有通貨膨脹率較高時，央行才會被迫開始不情願的升息），高通膨會傷害民眾消費力，怎麼可能有利？從 1959 年至今，當美國核心通貨膨脹率較 5 年前升高超過 4% 時，期間美國平均實質薪資年增率為 3.3%，名目薪資增長速度遠遠超過通膨增加速度（平均名目薪資年增率為 9.6%），一般民眾生活當然過的更好。從下圖可看出，當核心通貨膨脹率較 5 年前增長速度越快時，期間實質薪資年增率就更高，通貨膨脹率不應該被妖魔化。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1959-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 通膨若穩定升高，美國政府債務問題有望緩解

通貨膨脹率上升，除了對受薪族有利外，也對國家有利。扣除掉石油禁運帶來的供給面衝擊（美國頁岩油革命後，未來再度發生機率極低），通貨膨脹率升高的來源大多為需求端影響。消費與投資旺盛，不僅會透過需求與供給缺口而推升通膨，也會提振經濟成長率。當經濟成長加快，國家稅收也會增加，財政赤字與政府債務佔 GDP 比重都會降低。假設過去 30 年美國實際通貨膨脹率比歷史數據高 1%，美國政府債務佔比將從目前的 127% 降至 94%（通膨通常伴隨更快的經濟成長，債務下降速度應該更快）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利率易升難降，股市優於債市

主要已開發國家正在拋棄奉行近 40 年的雷根經濟學，大政府將透過投資推升通貨膨脹率。預期美國通貨膨脹率將於今年第三季暫時觸頂，回落至明年下半年，並於明年底面臨真正升高的壓力。建議以更能對抗通膨風險的價值型股票基金，或受惠於收入增加的消費為配置核心，搭配黃金、能源、原物料與抗通膨債券。

鉅亨精選基金

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

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