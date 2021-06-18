國泰世華銀全台分行下周起 實體帳戶開戶時間限縮剩1.5小時

零接觸生活成為疫情下的新常態，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (18) 日表示，因為線上開戶已翻倍，隨著民眾逐步習慣開立數位帳戶等線上金融服務，自下周一 (6/21) 起至第三級以上警戒尚未解除期間，彈性調整全台分行受理一般實體帳戶開戶時段，調整後為每日上午 9:00~10:30 的 1.5 小時，受理未成年人、外籍人士或需要實體存摺的民眾辦理開戶。

為保障客戶與員工安全、降低面對面接觸風險，自第三級以上疫情警戒期間，除了分行人力降載，管控入行人數流量，亦針對多數需臨櫃或面對面辦理的金融服務開放運用數位、自動化設備等方式進行。

國泰世華銀行統計，今年 5 月透過國泰世華網路銀行 App 申辦數位帳戶的民眾，相較 4 月大幅成長近一倍，顯示疫情下選擇線上完成開戶的民眾正快速增加。

現階段線上申辦的數位存款帳戶已經能滿足大部分存、提、轉、匯功能，甚至是投資理財的需求。有開戶需求的民眾，只需透過網銀 App，約 5 分鐘便可開立滿足基本需求的第 3 類基礎數位帳戶。

若需要較高額的轉帳額度、或想做為撥貸帳戶的民眾，才需進一步申請第 1 類完整數位帳戶 (等同於臨櫃開戶的等級)，對此，國泰世華建議，民眾可先在家裡或是來分行的途中完成第 3 類帳戶的申請，再至分行臨櫃花費約 10 分鐘的時間核驗身分，便可快速升等至第 1 類帳戶。

相較於原本臨櫃開立一般實體帳戶至少需 20 分鐘的時間，大幅減少於分行內等候作業的時間，也降低群聚染疫風險。

自然人憑證搭配視訊客服 開立完整數位帳戶

對於具有自然人憑證的客戶，也可直接搭配網銀 App 的視訊客服功能，於線上直接開立第 1 類完整數位帳戶。國泰世華表示，民眾開戶的需求多元，部分民眾是為做資金管理與分流，建議如有加開帳戶需求，可善用近期上線的網銀 App「子帳戶」功能，透過線上設定，只需 30 秒即可完成加開帳戶的動作，無需再至分行，避免外出並省去臨櫃等候時間。

為鼓勵客戶使用線上金融服務，即日起至今 (2021) 年 8 月 31 日止，前 5000 名完成指定任務，即可獲得新台幣 100 元鼓勵金。

不過，若因特殊需求，如替未成年子女或外籍人士開戶等，必須走一趟分行進行實體開戶，國泰世華銀則建議，須於 9:00~10:30 受理時間至分行辦理。