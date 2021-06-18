分析師：PC價格續漲 關鍵是驅動晶片大缺貨

在疫情影響下，個人電腦 (PC) 需求大增，美國 4 月 PC 價格更創新高，分析師指出，PC 價格持續上漲，最大原因是面板驅動 IC(DDIC) 大缺貨，小晶片正在對 PC 市場造成大衝擊。

DDIC 的用途廣泛，只要有使用到 LCD 面板的商品，就需要 DDIC，包含 PC、電視、智慧型手機等。

報告指出，電視和智慧型手機的 LCD 面板供應緊張 ，但是筆記型電腦的面板缺貨情況嚴重，分析師表示， 筆電微處理器價格要 50 美元到 100 美元不等，相較之下，DDIC 的價格相對低廉，但價格便宜卻癱瘓整個出貨系統。

惠普 (HPQ-US) 執行長 Enrique Lores 也證實此說法，當 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 詢問，那些零組件目前最為吃緊，對惠普造成最大壓力，Lores 第一個說的就是 DDIC。

惠普執行長 Enrique Lores 也表示，全球晶片短缺可能會持續到至少今年底，雖然將讓筆電榮景延長到 2022 年，但也會限制產品供給能力，其說法與戴爾一致。

根據美國勞工統計局的美國消費者物價指數報告顯示，4 月份 PC 的價格年增 81%，創新高。雖然年增率在 5 月份下降到 8%，但專家認為，未來價格還會繼續上漲。

IDC 認為，當年底購物季開始時，PC 價格將持續上漲，同樣規格的設備，很有可能會變​​貴 100 美元，或是更多。