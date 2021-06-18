證交所線上投資說明會 吸引300名國內外投資人參與

證交所與元富證券共同主辦的「Navigating the New Taiwan Landscape 台股領航論壇」線上投資說明會，為期兩天的會議，共吸引 300 名國內外機構投資人、20 家上市櫃公司參與。

證交所表示，隨著科技演進，新型態公司如雨後春筍般產生，既有上市條件不一定能滿足其參與資本市場的需求證交所參考國際主要交易所相關規劃，將於第三季推出具台灣在地特色的創新板。

而本次證交所的專題演講，就是結合引資活動及創新板主題，積極向國際機構投資人進行推廣。

證交所副總陳麗卿指出，台灣經濟與資本市場去 (2020) 年表現優異，今年上市公司第 1 季稅前淨利更是表現亮眼，如何持續精進資本市場始終是證交所的重要任務，期許創新板成功吸引優質新興公司加入資本市場，並進一步引導資金投資台灣。

證交所表示，因應疫情挑戰，自去年起就開始運用線上方式舉辦數場引資活動，今年初更與元富證券舉辦首場結合實體與線上雙管齊下的引資活動。

證交所強調，雖然疫情不確定再起，但豐富的引資經驗讓證交所可彈性因應，讓投資人與上市公司持續交流，推廣台股優勢及前景，以期吸引更多資金活水，促進資本市場成長。