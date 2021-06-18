【日盛投顧】指數高檔震盪、靜待疫情變化

◆盤勢分析

1. 周四晚美國科技股反彈，但道瓊走勢仍偏弱，收盤四大指數漲跌互見。周五台股早盤則以平盤附近開出，盤中雖一度再創波段高，但目前電子成交比重仍低，資金仍在傳產與原物料流竄，攻勢乏力，指數呈現震盪整理，終場收盤指數轉為下跌 72.07 點，跌幅為 0.41%，收在 17318.54 點。

2.OTC 開高震盪，收盤上漲 0.25%，收小紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股加權指數收小黑 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：18 日成交量擴增至 5,380.31 億元，顯示上面賣壓仍重。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向下，呈現高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 198.32 億元；外資 - 162.58 億元、投信 - 24.69 億元、自營商 - 11.04 億元。

矽晶圓、散熱、航運、生技表現佳

1. 矽晶圓：矽晶圓市場景氣在上半年觸底回升，後續將進入報價調漲的上升循環初期，矽晶圓明、後年缺貨疑慮再起，外資調升 6182 合晶、6488 環球晶目標價，週五 6182 合晶盤中大漲逾 5%，5483 中美晶、3532 台勝科、6488 環球晶盤中也有所表現，惟終場震盪收黑。

2. 散熱：因新冠疫情推升 NB 需求仍持續，加上因散熱結構改變帶動 ASP 的提升，帶動相關廠商 3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩等轉強。

3. 航運：市場預期歐美解封後的報復性需求增溫，搶船潮有望再現，2606 裕民、2637 慧洋 - KY 預料將成為最大贏家，週五量能明顯增溫，掀起補漲行情。此外，2611 志信、2607 榮運、2612 中航、2605 新興、2617 台航轉強；另外，貨櫃三雄 2609 陽明、2603 長榮、2615 萬海於星期五收盤將納入 0050，2609 陽明、2615 萬海一度均創掛盤新高，分盤交易的長榮盤中也受到拉抬，上揚逾 2%。。

4. 快篩、疫苗：6547 高端疫苗衝進度申請 EUA、與 4105 東洋簽代工，週五股價緩步走高。此外，快篩試劑 4736 泰博搶市，股價上漲近 6%。