航運股獨木難撐 台股跌72點收17318點 周線仍寫連5紅

美國科技股周四反彈，四大指數互有漲跌，台股今 (18) 日陷高檔震盪，幾度翻黑，電子權值股普遍熄火，航運股依舊是盤面多頭指標，多檔散裝航運更直奔漲停，但仍不敵賣壓出籠，終場指數下跌 72.07 點，收在 17318.54 點，成交值放大至 5349.37 億元。周線寫下連 5 紅，累計本周上漲 105 點。

近一周以來，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 強彈逾 20%，創下 11 年新高，帶動航運股人氣高漲，資金比重占大盤逾 4 成，散裝航運股走勢凌厲，慧洋 - KY、新興、台航、裕民、四維航等多檔均攻上漲停板。

貨櫃三雄陽明、長榮、萬海今天盤後將納入台灣 50 成分股，萬海股價強勢亮燈漲停，收 226.5 元，改寫歷史新高，陽明也強漲逾半根停板，收 149.5 元，遭列分盤交易處置的長榮，同步受到拉抬，終場上揚 2.5%，收 140 元。

觀察權值股表現，台積電昨天急拉尾盤上演填息秀，但今天股價再陷震盪，終場小跌 0.5%，收 603 元；鴻海、聯發科、聯電等電子股也在盤下震盪，尾盤跌幅擴大至 1-2%。塑化族群受油價等原物料走跌影響，台塑化、南亞股價重摔逾 3%，台塑也有 1% 以上的跌幅。

受中國積極打壓原物料價格影響，加上美元走強，國際銅價本周大幅回檔，跌至 2 個月新低，對於以銅、鋁為主要模組材料的散熱廠來說，成本壓力將獲得改善，雙鴻今天在買盤追捧下，直奔漲停價 195 元，創波段新高，泰碩尾盤也拉出漲停板，奇鋐大漲逾 9%。

618 年中網購盛典正式開打，在疫情推動宅商機之際，買氣有望較往年更熱絡，電商龍頭富邦媒早盤強漲逾半根停板，最高來到 1580 元，站穩 1500 元大關，股價更超越祥碩，成為第四大高價股。千金股中，以力旺表現最為強勢，收漲 7.3%，收 1245 元。