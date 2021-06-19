〈熱門股〉散裝航商接棒飆漲正德、四維航周漲幅均達6成

航運股在資金瘋狂追捧下，本周全面大漲，其中，散裝航商正德 (2641-TW) 來到 34.1 元，四維航 (5608-TW) 也來到 58 元，周漲幅均超過 40%，均寫歷史新高。

近一周來 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 強彈逾 20%，最新報價來到 3267 點，創 2010 年 6 月中旬以來新高，反映近來塞港和原物料需求強勁造成供不應求市況。

據海運資訊機構 Clarkson 預估，2020-2021 年散裝運送需求為 - 1.6%、3.7%，而供給運力增長 3.9%、2.6%，散裝供需結構明顯好轉中。

法人統計，今年以來 Capesize 型平均現貨運價達每日 22000 美元，高出去年多達 70%，而航商成本約每日 15000 美元，散裝業今年獲利表現可期。

另一方面，由於 Panamax 和 Handymax 型新船訂單數僅增 6.3%、5.2%，大幅低於過去 10 年間各船型新增供給在 15% 以上，法人估算，供不應求市況使 Panamax 型現貨船毛利率達 61%，Handymax 現貨船毛利率 60%，均為 10 年來首見高點。