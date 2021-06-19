傳歐盟年底開鍘 Google廣告業務面臨最大威脅

路透援引知情人士消息報導，歐盟反壟斷監管機構將在年底前對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 利潤豐厚的數位廣告業務展開正式調查，將成為這個網路搜尋巨擘面臨最大的監管威脅。

這是歐盟對 Google 最新開啟的戰線，該公司日前才被遭歐盟重罰逾 80 億歐元（98 億美元），理由是在線上購物、Android 手機系統與線上廣告封鎖對手等扭曲的競爭方式使用數據。

知情人士透露，歐盟的調查重點將聚焦在 Google 的廣告商、出版商、仲介機構與競爭對手，這表明歐盟對 Google 的調查會較上周法國反壟斷機構的調查更深入。

Google 去年線上廣告收入為 1,470 億美元，超越全球任何一家公司，此數據包含在搜尋引擎、YouTube、Gmail 等投放的廣告收益。

Google 約有 16% 的營收來自展示廣告或網路廣告業務，其他媒體公司也利用 Google 技術在自己的網站上與應用程式上行銷廣告。

然而 Google 的兩大營收命脈卻接連受到反壟斷監管機構重擊。去年美國司法部聯合部分州起訴 Google 濫用投放網路廣告的市場優勢地位。隨後以德州為首的一些州也對 Google 提出反壟斷訴訟。

上周 Google 已與法國就網路廣告壟斷達成和解，同意支付 2.2 億歐元（約 2.68 億美元）罰款，此外 Google 也與英國達成和解協議，作為協議的一部份，接下來 Google 的軟體異動須密切配合英國監管機構審查。對此歐盟執委會拒絕置評，Google 也未立即回應。

市場研究公司 eMarketer 預估，Google 今年將占全球 27% 的線上廣告支出，其中搜尋廣告占 57%、展示廣告占 10%。雖然數據乍看並無壟斷疑慮，但廣告商與競爭對手認為，Google 的軟體在市場各個層面皆有重要影響，難避壟斷之嫌。

廣告商與競爭對手表示，Google 利用買賣雙方以及仲介對其依賴收取高額費用，並阻止競爭對手與之公平競爭。

今年初，歐盟監管機構曾向 Google 的競爭對手與第三方發送一份問卷調查，想了解廣告商使用 Google 當中介機構是否能得到回扣，從而使廣告商或媒體代理商從許多來源購買廣告版位。

Hausfeld 律師事務所合夥人 Thomas Hoppner 表示，歐盟應該會先調查完 Google 當中介機構是否能得到回扣後，才會進行新一輪的廣告業務技術調查。