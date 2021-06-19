Nvidia併購Arm藍圖太美好！華爾街喊漲聲響起

Nvidia 週五 (18 日) 觸及歷史新高 (每股 775 美元) 後小幅下跌，主因是市場預期 Nvidia 對 ARM 收購案交易對科技產業更加有利，進一步挑戰晶片業巨擘英特爾。

近期外媒消息傳出，歐盟官方恐延遲審查，令 Nvidia 對 Arm 的收購交易將無法在明年 3 月份之前完成。Nvidia 執行長黃仁勳週四稱，仍然相信監管機構會批准從軟銀手中收購晶片設計公司 ARM。

Nvidia 執行長黃仁勳和 ARM 執行長賽加斯 (Simon Segars) 週四在美國 Six Five Summit 線上峰會進一步強化這個觀點。

Nvidia 執行長黃仁勳稱，Nvidia 與 Arm 合併完成後將壯大生態體系，這一個機會帶來更多新想法，讓公司以智慧財產權的形式為客戶帶來更多創新。

賽加斯稱，如果 Arm 保持現狀，將無法滿足客戶對更複雜晶片的日益增長的需求，這些晶片本可以執行更廣泛的功能，而 Nvidia 能提供更大規模的支援。

華爾街「喊漲」聲響起！

BMO Capital Markets 分析師稱：「如果 Nvidia 目標是利用公開的論壇展示與 Arm 的合併對更廣泛的生態系統的優勢，同時減輕對 Arm 失去獨立性的擔憂，那麼兩位 CEO 共同採取行動，在實現這一目標方面大有幫助。」

投行 Jefferies 週四預計 Nvidia 收購 Arm 後的市場優勢將變得更加明顯，能擴大 Nvidia 業務獲利。Jefferies 週四重申 Nvidia 的「買入」評級，並提高目標價至 854 美元。

美國銀行週五將 Nvidia 目標價大幅上調至 900 美元，研判 Nvidia 運算特許經營權在規模龐大、增長迅速且仍處於初期的市場中具獨特影響力。

Nvidia (NVDA-US) 週五一度上漲 3.9%，尾盤回吐漲幅，收跌約 0.1% 至每股 745.55 美元。6 月至今，該股漲幅逾 14%，有望創去年 8 月以來最大單月漲幅。今年目前漲幅已超過 40%，費半指數中表現第二強的成分股公司，僅次於應材。