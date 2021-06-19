富時羅素下周五盤後調整成份股 GameStop、AMC可望升格？

國際指數公司富時羅素 (FTSE Russell)將在下周五 (6 月 25 日盤後) 更新成分股組成，對市場投資人來說是一年一度的投資盛事，指數中的迷因股也成為投資人關注焦點，包括今年瘋漲的 GameStop、AMC 是否能從羅素 2000 躋身羅素 1000。

富時羅素在每年 6 月最後一個周五都會更新指數成分股，這往往是一年中交易量最大的一天，因為投資人與基金經理人忙著買進或賣出數十家甚至數百家公司，以反映指數變化。該公司旗下有小盤股羅素 2000 指數、大盤股羅素 1000 指數，以及兩指數共同組成的羅素 3000 指數。

今年拜網路鄉民之賜，迷因股如 GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 等大漲，成為許多投資人關注的焦點，此外透過特殊目的收購公司 (SPAC) 上市的公司也備受矚目。

富時羅素數據顯示，截至去年底，投資人追蹤羅素美國指數的總資產達到 10.6 兆美元。

儘管富時羅素偶爾會調整納入指數的規則，例如把擁有多個股票類別的公司納入指數或留在指數中，但今年的調整方式並未改變。

GameStop 升格進入羅素 1000 指數？

羅素 3000 指數的市值從去年的 31.4 兆美元飆升至今年排名日（5 月 7 日）的 47.7 兆美元。

過去兩年股市的波動讓羅素 3000 指數走勢猶如雲霄飛車。去年初疫情爆發時，羅素 3000 指數先遭拋售，但第一季末反彈到與前一年同期持平的水準。今年則隨著疫苗普及與限制解封，股市反彈，羅素 3000 市值飆升。

這使羅素指數用來衡量是否列入羅素 1000 指數 (羅素 3000 指數市值前 1000 大企業) 或羅素 2000 指數的市值分界線，也從去年的 30 億美元上升至今年的 52 億美元。

在 5 月 7 日排名日這一天，GameStop 市值為 112 億美元，有機會加入羅素 1000 指數。但也有其他基金經理人表示，希望把這類迷因股留在原來的指數內，避免影響基準指數的表現。

AMC 排名天市值為 43 億美元，但從 5 月 7 日至 6 月 17 日，該股市值暴增至超過 300 億美元，早已超過羅素 2000 指數設定市值區間的上限。

分析師：2021 是 SPAC 與迷因股元年

Globalt 的資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示，在指數重新調整後，這些迷因股的走勢將決定未來 6 至 10 個月的主動型基金表現。

高盛預計，羅素 3000 指數將新增 255 檔成分股並刪除 295 檔股票，其中有 57 檔股票將納入羅素 1000 指數，這 57 檔包含目前列為羅素 2000 中的 34 檔成分股。

此外預估有 279 檔股票納入羅素 2000 指數，除了新增的 232 檔成分股外，還有 47 檔是從羅素 1000 指數中被剔除的成分股。

高盛也預估，新增的公司股票中，將有很大一部份是透過 SPAC 上市的股票。Jefferies 股票策略師 Steve DeSanctis 則預計羅素 3000 指數中，有超過 25% 新增的成分股是借殼上市的公司。

Baird 的投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，今年是 SPAC 與迷因股元年，它們正對股市產生實際的影響。

KBW 分析師 Melissa Roberts 預計，與成份股調整有關的被動型基金，大部分交易都是在收盤前的 15 分鐘左右開始，預計淨交易總額將接近 750 億美元。