澳洲SPAC開先例 比特幣挖礦企業Iris Energy擬借殼上市

彭博援引知情人士消息報導，澳洲的比特幣挖礦企業 Iris Energy 正在評估透過 特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市。

知情人士表示，目前有幾家 SPAC 已與 Iris Energy 接觸，商討在美國上市的途徑，可能募集 3 億至 5 億美元的資金。

知情人士透露，Iris Energy 也在考慮其他的選擇，包括在澳洲證券交易所（ASX）、美國那斯達克（Nasdaq）進行傳統或直接上市。

據彭博彙編數據，去年 SPAC 市值達到 830 億美元，約占美國去年創紀錄 IPO 規模的 46%。不過由於澳洲證交所不允許 SPAC，因此到目前為止，還沒有任何一家澳洲公司透過 SPAC 上市。

Iris Energy 聯合創始人兼執行董事 Daniel Roberts 表示，公司計畫上市，但還在考慮各種上市途徑，「我們目前正與潛在的投資人討論近期再進行另一輪私人募資，作為通往上市目標的橋樑。」

今年 3 月，Iris Energy 以投資人需求強勁為由，擴大 2,000 萬澳元（約 1,550 萬美元）的募資規模，並計畫在年中時首次發行股票。

羅伯斯表示，這次將再次擴大募資規模至 1.1 億澳元（約 8,509 萬美元）。

Iris Energy 表示，3 月份募集的資金用於加拿大卑詩省（British Columbia）建立 50 兆瓦的數據中心。根據其網站資料，該設施使用可再生能源進行比特幣挖礦，在卑詩省大部分電力來自水力發電。

比特幣在挖礦過程中所消耗的能源受到越來越多審查，尤其是那些透過火力發電的地區。據 Digiconomist 統計，挖礦所產生的二氧化碳年排放量恐怕與瑞典相當。

羅伯斯說，Iris Energy 的電力供應商不僅使用可再生能源，也達成減少採礦協議，並且在用電高峰期將電力轉往其他地區。他說：「我們正在思考，如何以有利能源轉型與地區就業的方式服務這個市場。」

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