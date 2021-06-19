風險太高！傳瑞信正縮減與軟銀及孫正義的業務

華爾街日報 (WSJ) 報導，根據監管文件內容和知情人士透露的消息，瑞士信貸 (Credit Suisse) 和日本軟銀集團執行長孫正義近期解除長期的個人貸款關係，且該銀行正在縮減與軟銀的合作。

周五 (18 日)

此舉是瑞信承諾將降低風險的新舉措。軟銀願景基金投資的 Greensill 資本今年 3 月破產一度波及瑞信，再加上 Archegos Capital Management 的交易出現 55 億美元虧損，使該銀行受到打擊。

孫正義長期與瑞信等銀行合作，憑藉著他在軟銀持有的大量股票資產來借貸。據日本監管機關文件，今年 2 月孫正義才將他在軟銀價值 30 億美元的股份，作為抵押品向瑞信借貸。

不過，文件顯示， 5 月孫正義與瑞信的借貸關係已結束，但他仍與其他幾家金融業諸如野村控股、瑞銀與瑞穗金融集團保持大量股份借貸。

此外，知情人士透露，瑞信還將減少與軟銀的合作關係，該銀行要求任何涉及軟銀的業務都要經過額外的風控調查與審核，這相當於對軟銀新業務的非正式禁令。

軟銀在全球投資數十家科技公司，成功案例包括 Uber(UBER-US)、 藥物開發和 IC 設計等企業，當然也曾遇到重大挫折，如共享辦公室新創 WeWork。

從許多面向來看，軟銀和孫正義這樣的股票抵押借款客戶正是瑞信的目標客群，然而，知情人士透露，自 Greensill 破產後，近幾個月來兩者關係趨於緊張。

Greensill 破產事件爆出軟銀既是該公司最大投資人，卻又透過瑞信投資基金成為貸款人，同時還透過旗下願景基金的投資公司成為借款人，瑞信正暴露在極大風險之中。

瑞信表示目前正在極力追回這筆錢，到目前為止，已經自凍結的 100 億美元 Greensill 基金中收回 5 成資金。