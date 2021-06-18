晶片短缺未解 日本Suzuki兩工廠考慮7月再度停工

消息指出，日本鈴木汽車 (Suzuki)(7269-JP) 考慮在 7 月的時候，暫時停止日本國內部分工廠生產作業。該公司日本工廠在 6 月時也曾暫時停工，半導體短缺導致的零件供應不足問題依然持續進行中。

根據《日本經濟新聞》週五 (18 日) 報導，日本鈴木汽車已向供應鏈傳達，考慮 7 月實施短暫停工的訊息。

依照目前規劃，鈴木汽車湖西工廠 (靜岡縣湖西市) 7 月 1、2 日時將停工兩天，相良工廠 (靜岡縣牧之原市) 7 月 1、2、5、6、7、8、9 日的時候則將停工七天，產量部分，估計會比原定計畫減少 2 到 3 成。

鈴木汽車表示，為了盡量減輕影響，將持續針對停工的天數等做調整。

雖然該公司未明確指出哪些車款生產會受影響，但依照鈴木汽車官網資料，湖西工廠有生產小型吉普車的 Jimny，相良工廠有生產 Swift 及 Ignis 等。

截至目前，日本鈴木汽車已連四個月有實施短暫停工。在 6 月的時候，湖西工廠最長停工五天、相良工廠共停工九天、磐田工場 (靜岡縣磐田市) 共停工五天。

其他日本同業也同樣受車用晶片不足影響，像是豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 在 6 月時有兩座工廠的三條產線實施停工，大發汽車 (Daihatsu) 也同樣在 6 月時有實施停工。