傳阻擋郭台銘採購BNT疫苗 東洋發四大聲明澄清

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘爭取國際疫苗捐贈，不過採購過程卡關，前立委郭正亮爆料，東洋 (4105-TW) 董事長、前任閣揆林全為阻擋郭董買疫苗的派系團體之一，對此，東洋發四大聲明強調，言論屬不實言論，將依法行使法律權利。

郭正亮表示，阻擋郭董買疫苗的派系團體，主要有 3 批人，第一批是「國產疫苗派」，代表人物為曾公開造謠郭台銘買疫苗快過期的疫情指揮中心專家李秉穎；第二批為「不喜歡郭董的人」，包括衛福部長陳時中等人；第三批則是前閣揆林全任董座的東洋製藥。

東洋對此發出聲明稿，全文如下：

1. 台灣東洋自去年公開宣布不再參與 BNT 疫苗採購後，即未再與政府部門就 BNT 疫苗採購事宜進行任何討論，自不可能、無意願亦無管道阻擋任何團體購買任何疫苗。



2. 有感於國內疫情嚴重，台灣東洋對於任何單位能夠協助國人取得疫苗均樂觀其成。



3. 郭正亮先生於媒體指稱，東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗三批團體之一，顯屬不實言論，嚴重侵害東洋公司之商譽，希望郭正亮先生儘速澄清更正。



4. 為免造成社會大眾誤信對台灣東洋不實之指控，並維護公司權益，東洋公司將依法行使法律上之權利。