三大柴火 點亮醫療基金

由於台灣疫情相較一年前升溫，許多人都很關注疫苗進度，也開始想到醫療類股的投資價值。然而，除了疫苗背後的商機之外，醫療類股一直以來都受到長期投資人點讚，為什麼會選擇在這個時候關注醫療類股基金？有什麼利多支持相關基金嗎？

1. 醫療類股有機會補漲

醫療類包含較積極的生技類股和相對穩健的健康護理類股，觀察這兩大類股在過去一年裡，相對大盤都表現的較弱勢。生技類股相對落後大盤 25.4%，而健康護理類股則是落後了 18.1%。根據歷史經驗，通常在這兩類股落後至目前的水位時，幾乎都會出現補漲的現象。同時，每年的 6 到 8 月都是醫學會議的高峰期，通常在這段時間的好消息有助刺激類股表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/31。此處大盤指的是標普 500 指數，生技與健康護理類股則分別為 NBI 生物科技、標普 500 健康護理指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 新藥排隊等通過，市場成長後勁強

近幾年美國食品藥物管理局通過新藥核准數連續數年居高不下，新的藥物開發不僅有助藥廠維持利潤，如果是針對過去未及領域的藥物，更是可以提高藥廠的市場規模（如今年 Biogen 剛獲得批准治療阿茲海默症的藥物），而目前已在三期試驗的藥物更是 2016 年年中以來最高水準，代表後續可能通過新藥核准的數目也將不低，後續是否能傳出好消息值得期待。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Fortune Business Insight，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2、2021/3。

3. 新中產階級將成為醫療支出的成長主力

醫療類股同時有望受惠於全球結構性的改變，除了耳熟能詳的人口老化外，還有全球收入結構的改變。根據下方圖表可知，預計到 2040 年時，全球人口將會變得更加富有，大部分的人口將由第二級的收入提升到第三級收入，而根據世界衛生組織的統計，較高收入的族群通常也擁有較高的醫療支出，因此當有更多人變富有的時候，有望提升醫療產業的收入狀況。

資料來源：Gap minder based on PovalNet, World bank and IMF，「鉅亨買基金」整理。每個方塊代表 1 億人，不同顏色代表不同區域。2040 年的收入分佈預估是假設目前人口變化的速度不變計算而得。收入以美元表示，且經過不同國家的購買力調整。

資料來源：WHO，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/10。虛線代表該收入群 2018 年度的平均醫療支出，收入級距根據 2018 年世界銀行的分類標準，各類分界點分別為美元 996、3,896 和 12,055。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

醫療類股變相對便宜，長期投資好買點

過去一年從科技股等成長類股到價值類股，全都漲了一波，生技和健科護理等醫療類股表現卻相對落後，令投資價值浮現。除此之外，醫療類股還具有新藥、人口結構、收入結構改變的利多，是長期投資的好選擇。由於醫療類股的子產業特性相差懸殊（參考：投資建議》醫療保健、生技基金怎麼選？），建議積極的挑生技基金，穩健投資人鎖定健康護理基金。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 國際醫療基金 A 股美元

>>> 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金 A(acc) 股

>>> 瑞銀 (盧森堡)- 生化股票基金 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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