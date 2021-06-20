堅定的原物料多頭！高盛：近期大跌是逢低買入良機

即使近期原物料商品顯著回檔，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 仍然堅定唱多原物料，高盛分析師 Jeff Currie 表示，原物料市場近期的大幅修正，正是逢低買入的好機會。

彭博原物料商品現貨指數週四 (17 日) 下跌 3.6%，創下近 14 個月最大單日跌幅，其中大豆、鉑金已抹去了今年漲幅。

彭博原物料商品現貨指數 圖片：Bloomberg

目前原物料商品市場受到了幾個利空因素的衝擊，包括：

高盛原物料商品主管 Jeff Currie 承認，原物料要從當前的跌勢復甦，需要一段不短的時間，但 Jeff Currie 仍然強調，原物料市場將持續面臨供給短缺，故看好原物料價格的漲價潮能夠持續。

Jeff Currie 表示：「唯一可以抵擋實際物價上漲的作法是升息，而不是談論升息。」

Jeff Currie 說道：「看多原物料的論點、以及通膨風險、聯準會趨向鷹派都沒有關係，而是與稀缺性和強勁的需求有關。」

不過，最近原物料價格的顯著修正，也是當前「原物料正臨超級週期」理論面臨的最大考驗之一。

Jeff Currie 指出，目前他的團隊信心最強的多頭交易是原油，預估布蘭特原油到第三季將上看每桶 80 美元，甚至可能突破 80 美元。

Jeff Currie 說明，積極看多原油的理由是，歐洲、印度近期實體經濟已出現積極復甦的跡象，且全球原油日消費量在近期可望增至每日 9700 萬桶。

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