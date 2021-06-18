入熊市又回牛市 鐵礦砂正成為全球最波動商品

隨著多空展開角力，曾是原物料上漲初期最熱門商品之一的鐵礦砂已成為全球波動最劇烈的商品。

短短一個月左右的時間，鐵礦砂價格就在飆升至歷史新高之後，又跌入熊市，然後又回到牛市，鐵礦砂過去 30 天的價格走勢，使得波動性已成為全球 20 多種交易主力交易商品之首。

鐵礦砂遭到重創的主要原因在於，市場對中國政府政策會如何影響中國的鋼廠需求感到困惑。

Kallanish Commodities 分析師 Tomas Gutierrez 表示，中國希望既降低鋼鐵產量又能控制價格，既減少投資又能保障就業，且隨著政策轉向保持這些目標之間所需的平衡，鋼鐵前景將相應改善或惡化，

通過財政刺激和貨幣寬鬆，中國重振了在疫情期間陷入困境的經濟，這意味著要生產大量鋼鐵來滿足房地產和基礎設施繁榮的需求，結果導致鐵礦砂價格在過去一年上漲了超過一倍。

現在，壓力變成了遏制已經產生的通膨壓力，意味著收緊信貸和放緩建築支出。

除此之外，北京高層也在為中國國家主席習近平去年承諾的碳中和經濟規劃路線。

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 即表示，這需要減少占到中國碳排放量 17% 的鋼鐵生產，而北京政府官員下個月也將走訪所有產鋼省份，檢查產能控制情況。

創紀錄的鋼鐵產量

一位在鋼市有五年經驗的新加坡交易員指出，鐵礦砂上漲的空間可能已經不大，因中國已開始收緊信貸，這暗示大宗商品價格將迎來下跌風險。

與此同時，中國鋼廠不斷打破紀錄，5 月份鋼鐵產量已創下歷史新高，累積今年迄今高達 4.73 億噸，全年很有可能超過去年的 10.5 億噸大關。

中國鋼鐵產量 圖片：Bloomberg

先前北京當局曾經指出，2020 年的 10.5 億噸鋼鐵產量屬於高檔水準，中國正尋求措施來抑制鋼鐵產業的高汙染排放。

華西一間鋼廠上海投資公司不願具名的負責人表示，影響中國鐵礦砂供給的結構性問題仍然嚴重，因目前庫存正處於歷史低位，且最近幾週來自澳洲和巴西的出貨量不足，以及近期礦難後，中國國內生產可能受到限制。

至少在短期內，中國似乎已經認定，降低鋼鐵等的原物料價格是其最緊迫的問題，為此，至少在公開場合，北京方面最近幾週加大了抑制大宗商品價格上漲的力度，尤其側重於打擊炒作行為，稱其推動的價格的上漲。

根據高盛最近的一份報告，這項政策的一個諷刺之處在於，炒作者提高了期貨市場的流動性，在實際降低波動性方面發揮了重要作用。簡而言之，買家和賣家的增多意味著價格變動不會那麼突然。

上海有色網資深分析師 Lu Ting 表示，雖然鋼鐵市場的政策前景仍然不明朗，但夏季是中國建築和製造業的淡季，應會打壓黑色金屬價格。

從長遠來看，隨著支持經濟措施的取消，中國壓低價格的努力應該會從經濟周期的轉變中獲得支持。

CRU Group 資深 分析師 Richard Lu 表示，鋼鐵需求可能放緩，因為中國正在退出大規模刺激措施，並尋求消費拉動的國內成長。

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