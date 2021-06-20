〈台股風向球〉聯準會偏鷹壓抑指數 中小型股敲邊鼓作帳

台股加權指數上周持續偏強整理，周漲 105.02 點，漲幅 0.61%，不過，三大法人續賣 173 億元，反觀櫃買指數周漲幅達 1.6%，外資、投信加碼，資金轉進中小型股，法人認為，在美股四大指數上周五齊跌壓力下，同時適逢季底，預料本周資金將持續偏好中小型股，大盤則將持續處在震盪整理格局。

上周五聯準會 (Fed) 官員布拉德釋出更激進的升息預測，預測聯準會將在明年底首次升息，造成美股四大指數跌幅擴大，道瓊大跌 533.37 點、跌幅 1.58%，費城半導體指數更是跌 2.4%。台股 ADR 也集體收黑，其中，日月光 ADR 下跌 4.53%，聯電 ADR 下跌 4.98%，台積電 ADR 下跌 2.80%，法人認為，本周大型電子股表現將相對有壓力。

須留意的是，外資摩根士丹利對台積電開出降評第一槍，出具長達 80 頁的報告認為，台積電資本密集度大增，恐衝擊毛利率低於 50% 成常態，下修台積電評等至中立，目標價也由 655 元砍到 580 元，接下來是否牽動護國神山的表現值得關注。

籌碼面來看，外資上周已在集中市場連賣 3 天，合計一周賣超 264.1 億元，投信則是 4 個交易日賣超 3 日，合計賣超 42.56 億元。

反觀中小型的櫃買市場，外資買超近 15 億元，投信更是連 10 買，一周買超 31.1 億元，季底前趕中小型股作帳；其中，投信在店頭市場買超前 10 大標的有合晶、漢磊、精材、金居、穩懋、世界、茂達、宏捷科、鈺太、金可 - KY，成為本周值得持續關注的方向。

永豐投顧表示，我國經濟展望良好，央行預估今年 GDP 仍可達 5%，有助股市信心增加，以過去情況看，今年經濟成長率較去年增加 1-2%，股市仍可再向上，17000 點穩守無虞。

大盤在回補本土疫情利空的跌幅後繼續向上推進，應已完成頭肩底，有利多方，惟高檔壓力有待化解，尤其眼前強勢股不多，等待生力軍加入，本周指數區間看 17000-17500 點。