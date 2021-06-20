鴻海MIH成立大會、5月外銷訂單 本周重要大事預告

鴻海積極跨入電動領域，籌組的 MIH 電動車聯盟本周五 (25 日) 將召開線上成立大會，並說明相關組織章程、會籍等運作模式，另外，經濟部統計處本周也將公布外銷訂單、批發零售及餐飲營業額統計，其中，5 月外銷訂單可望連 15 紅，續創歷年同期新高。以下是本周重要大事預告：

鴻海孵化 MIH 聯盟 25 日線上成立大會登場

鴻海主導的 MIH 電動車平台周五 (25 日) 將召開 MIH 聯盟 (MIH Consortium) 線上成立大會，並對外說明組織章程、會籍、運作和服務更新，而根據 MIH 官網統計，目前已有 1671 家全球廠商加入，包含汽車、資通訊、雲端軟體服務商等。

除了 MIH 聯盟成立大會外，鴻海表示，活動也將安排各種主題演講和問答，包含世博 (WISPRO) 執行長曾志偉、君迪 (J.D. Power) 中國區汽車產品事業部總經理蔡明、SGS 台灣互聯暨產品事業群副總經理郭耀文、Gartner 資深研究總監 Pedro Pacheco，以及 IHS Markitu 全球總監 Vijay Subramanian 等人都將出席與會。

國內疫情影響 5 月外銷訂單有限 估可望連 15 紅

我國 4 月外銷訂單連 14 紅，經濟部統計處周一 (21 日) 也將公布 5 月外銷訂單結果，統計處預期，5 月在需求強勁、去年基期較低情況下，雖然國內疫情升溫，但根據廠商回饋 5 月訂單影響有限，預期 5 月外銷訂單金額可望連 15 紅，站穩 500 億美元，續創歷年同期新高。

統計處預估 5 月外銷訂單金額將達 545-560 億美元，月減 0.8% 到年增 1.9%，年增 40.1% 到 44%，可望續創歷年同月新高。

隨著國內疫情升溫恐衝擊廠商接單，統計處指出，防疫等級維持三級警戒，並未達封城標準、工廠也未停工，因此不至於影響生產，且整體國際市場需求隨著疫苗施打逐步回溫，廠商訂單基本不受影響。

另一方面，統計處周三 (23 日) 也將公布 5 月批發、零售、餐飲業營業額，在疫情、防疫管制措施均較去年 3 月嚴峻下，統計處預期 5 月零售、餐飲業營業額都將下滑，並較去年同期衰退。

統計處預估，5 月僅批發業在全球景氣復甦力道支撐下，營業額可望正成長，年增幅約 12.5%-15.5%，零售業、餐飲業則將分別終結連十紅、連三紅，預估 5 月營業額將年減 1.5-4.5%、年減 15.5-18.5%。