〈觀察〉不再完全仰賴漲價效益 被動元件廠衝刺利基產品

國內被動元件廠經歷過 2018 年產品報價大起大落後，近 2-3 年積極改變策略，紛紛擴大利基型產品比重，雖然漲價效益影響變小，但也避免跌價風險，藉此換來更穩定的毛利率及獲利。

過去標準品市場會因為供需影響產品價格，進而影響毛利率，以利基型市場為主的特規品，雖然比較不會因短期供需而調漲產品報價，但在訂單能見度或是毛利率都有較穩定的表現。

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，在併購美國基美 (KEMET) 以及普思 (Pulse) 後，產品結構大幅改變，特規品占比已經是標準品的 3 倍，且因結構性的改變，毛利率會穩定提升，這也是跟 2018 年相比不同的地方。

無獨有偶，華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡也抱持相同看法，他直言，被動元件是高度成熟且資本密集的產業，因此，主要目標並不是作大，而是要追求持續一致性的穩定增長。

而因應客戶端的市場運用發展已較以往倍速變化，產業營運模式因而持續因應改變，華新科也持續以擴大高階產品佈局，與穩增市占發展為主軸策略。

此外，禾伸堂 (3026-TW) 董事長唐錦榮也點出，擴大利基型產品生產量能將是公司中長期發展的重要策略，同時透過擴建新廠提升自製產品，以配合未來 5G 網通發展趨勢、車用電子及工控等客戶需求。