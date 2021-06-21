盤前財經大事搶先讀2021年06月21日

今日操盤前瞻

台灣 5 月外銷訂單

法說會：宏諅

除權息：元山

Nvidia 併購 Arm 藍圖太美好！華爾街喊漲聲響起

Nvidia 上週五 (18 日) 觸及歷史新高 (每股 775 美元) 後小幅下跌，主因是市場預期 Nvidia 對 ARM 收購案交易對科技產業更加有利，進一步挑戰晶片業巨擘英特爾。閱讀全文...

堅定的原物料多頭！高盛：近期大跌是逢低買入良機

即使近期原物料商品顯著回檔，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 仍然堅定唱多原物料，高盛分析師 Jeff Currie 表示，原物料市場近期的大幅修正，正是逢低買入的好機會。閱讀全文...

8 吋晶圓代工擴大功率元件產能 朋程、昇陽半營運迎活水

今年上半年全球面臨車用晶片荒，歐美日車廠因產出受限，被迫停產因應，並積極尋求 8 吋晶圓代工廠協助，業者近日傳出，下半年有意釋出更多功率元件產能，緩解車用晶片需求，市場看好，隨著前段產能擴大，車用二極體朋程 (8255-TW) 與晶圓薄化業者昇陽半 (8028-TW) ，下半年營運成長空間可望更顯著。閱讀全文...

高端腸病毒疫苗三期期末數據結果達標 中國以外首個完成試驗疫苗

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (20) 日公布腸病毒 71 型疫苗三期期末解盲數據，其安全性與耐受性良好，免疫生成性指標均達國內法規建議值，疫苗有效性 (保護力) 為 100%，所有數據解盲結果符合預期，成為中國以外首個完成三期試驗的腸病毒疫苗。閱讀全文...

劉揚偉將出席瑞銀論壇 聚焦電動車、半導體等四大議題

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (21) 日將出席瑞銀證券台灣企業論壇 (Taiwan Virtual Conference 2021)，將聚焦鴻海電動車、電動車軟體、半導體戰略目標，以及鴻海研究院的發展主軸等 4 大議題。閱讀全文...

不再完全仰賴漲價效益 被動元件廠衝刺利基產品

國內被動元件廠經歷過 2018 年產品報價大起大落後，近 2-3 年積極改變策略，紛紛擴大利基型產品比重，雖然漲價效益影響變小，但也避免跌價風險，藉此換來更穩定的毛利率及獲利。閱讀全文...

微軟迎戰蘋果、谷歌推大改版 Win11 筆電後市看旺

微軟 (MSFT-US) 計畫在 6 月 24 日發表全新作業系統 Windows 11 (暫稱)，根據外流資訊顯示，新 Windows 作業系統將出現大改變，迎戰蘋果 MacOS、谷歌 Chrome 作業系統，市場看好，隨著微軟新作業系統登場，將可望為筆電廠帶來新一波換機潮商機。閱讀全文...

美國逼退紅色浪潮 台安控產業轉單效應逐步浮現

美國聯邦通信委員會 (FCC) 近三年持續擴大制裁中國企業力道，從通訊設備到安控使用晶片，一步步杜絕與中企往來，對台安控廠而言，隨著紅色浪潮退卻、美國擺脫疫情束縛，今年轉單效應將逐步顯著發酵。閱讀全文...

捐疫苗程序不符公司治理原則？台積電發聲明回應

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周五 (18 日) 證實將購買疫苗捐贈政府使用，對於外界質疑，台積電購買疫苗未經董事會核准就推動，是否符合公司治理原則，台積電昨 (20) 日發出聲明回應，6 月董事會時已報告捐贈疫苗的可能規劃，待相關事項確定後，將正式提案由董事會作成決議追認，並依法發布重訊。閱讀全文...