旺宏6吋晶圓廠出售 小股東憂心致公開信

記憶體大廠旺宏電子 (2337-TW) 近期出售 6 吋晶圓廠外傳得標廠商已經出線，得標者應為東京威力科創公司，然而有媒體報導指出東京威力科創要將 6 吋晶圓相關設備轉售給中國大陸金沙江集團，此舉引發旺宏小股東的憂心，除了擔心技術外流影響旺宏的國際競爭力之外，也因為出售晶圓廠而讓人才外流，因此小股東致旺宏的公開信中，呼籲旺宏能夠為竹科留下晶圓廠與國人的工作機會，也為台灣保存競爭力與價值。

小股東訴求全文如下:

敬愛的旺宏吳董事長與董事會

身為旺宏（2337）的投資人，我們要感謝吳董事長、董事會這些年的經營努力，已連續配發股息，且旺宏股價受到多數投資人的肯定，近日又漸回到高峰區，顯見吳董事長與經營團隊有效迎上經濟大環境的趨勢、掌握變革的契機，也讓我們投資人的投資獲得甜美的果實，衷心感謝、給予掌聲。

只是美中不足的是對比二則新聞，讓股東感到憂心，不得不向經營團隊提出呼籲。上週最夯的新聞之一無非是台灣在 IMD 的競爭力排名，一口氣衝上第８名的佳績（較去年進步３名），其中企業效更是排上第７名（較去年進步５名），顯見企業能力就是台灣之所以有競爭力、有底氣的核心所在。但在這樣美好新聞的同時，上週卻也夾雜著疑似旺宏可能透過東京威力科創出售晶圓廠給中國大陸金沙江集團的報導。

綜合經濟日報、民視新聞、鏡週刊等新聞媒體的報導，旺宏的６吋晶圓廠可能賣給東京威力科創，之後拆解進行轉售。就投資人所知，東京威力科創是設備供應廠商，本身並不經營管理晶圓廠，因此分拆並轉出售旺宏的６吋晶圓廠勢在必行，而最最令人擔心的卻是最後化整為零再組合，買到晶圓廠機台設備的可能是中國大陸的金沙江集團，這樣一來很可能產生四輸的局面：竹科少了一座晶圓廠、員工就業機會可能減少、對岸晶圓廠競爭力增強而損害台灣競爭力與定價能力、旺宏與東京威力科創捲入美日中對抗漩渦。危險可能已迫在眉睫，投資人不得不提出呼籲：懇請再三思，尤其勿讓可作為生產國防、資安用途的半導體設備機台流入對岸。

就股東所知，旺宏６吋晶圓廠具備 0.18~0.35 微米製程能力，非常適合發展第三代化合物半導體 (氮化鎵 / 碳化矽)，也可跟傳統成熟製程代工生產電源供應 IC 邏輯製程差異化，商務模式實屬特殊晶圓廠性質，屬成熟製程且主流生產機台。尤其目前國際 IDM 大廠及 III-V 產品設計需求旺盛，旺宏６吋晶圓廠可發展耐高電壓、高電流的功率器件，因應未來在電動車、自動駕駛感測元件、綠能、5G/ 6G 基站、雷達及快充，甚至國防軍事及商務衛星等終端應用，也攸關國家關鍵產業與國防等敏感項目。因此透過東京威力科創轉賣而流入對岸金沙江集團，確實引起投資人感到憂心的四輸局面，後續如果再掀起人才出走爭議，則更是五輸的情形。

身在投資人，我們相當肯定旺宏吳董事長及董事會為公司尋找更上層樓的努力，但同時股東也憂慮假若真的轉賣晶圓廠給對岸，將引起風暴，為此提出最最誠摯地呼籲，為竹科保留一座晶圓廠、增加工作機會，也保存台灣的競爭力與價值，晶圓廠留在台灣繼續在地經營，對台灣產業發展、人才紮根，是最正向的循環發展。

設備留在台灣，人才就留在台灣，技術就留在台灣！

供應鏈在台灣，客戶就留在台灣，價值就留在台灣！

未來競爭力也就在台灣！！

旺宏小股東