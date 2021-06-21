利差擴大 中國銀行業下調存款利率

周一 (21 日) 陸媒報導指出，市場已有不少人接到銀行通知，大額存款利率即將出現向下修正。引發大額存款利率下調的主要原因，市場普遍認為源自 6 月 1 日召開的市場利率定價自律機制工作會議。

該次會議調整中國存款利率報價方式，由原先「基準利率上調一定百分比」調整為「基準利率 + 上調點數」。而在報價方式調整後，市場已預期會下修存款利率的「上浮幅度」，以降低銀行負債成本，保證利差穩定。

新自律機制針對不同類型的銀行設置不同的基點上限。報價方式改變後，一年期以下的存款利率有所上升，一年期利率水準維持不變，一年期以上的存款利率大多要下調。

(圖片: AFP)

例如民生銀行深圳分行的大額存款利率從 3.99% 下調到 3.8%；興業銀行深圳分行一款 3 年期年化收益 3.9% 的定期存款，今日調降到 3.5%～3.7%。調整幅度最大的是工行某分行，三年期大額存款利率從 3.85% 直接下調到 3.25%，調整幅度達到 60 個 BP。此外，一年期、兩年期存款利率也將全數下調。

有分析指出未來可能趨勢，即利率定價方式調整後銀行存款定價上限有所下修，而定價上限的下調可以推動銀行業資金成本下降。整體來看，主要是中長期的存款定價上限有所下調，期限越長，下降幅度越大。

此外大型銀行的降幅會高於中小銀行，該政策一定程度考量到中小銀行招攬存款的壓力。

另一方面，這次定價上限下調對銀行業 2021～2023 年負債端成本分別可緩和 0.7、1.7 和 3bp；對淨利差分別貢獻 0.6、1.6 和 2.8bp。當中以農商行的負債成本緩和幅度最大，其次為大型銀行，主要原因為農商行中長期存款比重相對較高。