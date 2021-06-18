十四五關鍵期 中國政協呼籲延長電動車減稅政策

2021 中國汽車論壇 6 月 18 日 (周五) 在上海開幕，全國政協副主席萬鋼表示，建議相關主管部門加速研究制訂新能源汽車「後補貼時代」的支持政策，延長新能源汽車購置稅減免政策。

萬鋼提到中國新能源汽車產業發展極需進一步提升戰略定位，擴大支持力道，實現核心技術和產業鏈關鍵環節國產自主。除了減稅方案外，中國也應保持對公車、物流、出租、公務等大眾服務使用新能源汽車和充電、加氫等基礎設施的稅務援助，並盡快訂定支撐碳達峰、碳中和戰略的配套政策。

另一方面，中國工信部官員則指出，「十四五」是中國汽車發展的重要時期，為此工信部提出四項重點內容：

一是提升全產業鏈水準，加快補齊晶片技術、電池電芯技術，提高產品品質。

二是朝向智慧聯網發展方向，推動新能源充電、換電、加氫以及網路環境基礎設施的建設。

三是推動汽車品牌發展。

四是優化產業發展環境，圍繞碳中和目標，有秩序放開代工生產，抑制盲目投資，共同維護汽車產業鏈穩定。

(圖片: AFP)

同時全國政協經濟委員會副主任苗圩也強調建立中國汽車產業自主的作業系統，及建立車規級晶片產業體系的重要性。在軟體定義汽車的時代，汽車運算平台需要 CPU + 作業系統。

他認為中國汽車產業需要建立自主可控的車規級晶片產業體系，中國汽車半導體發展需要打造世界級先進企業。在「車、路、網、雲」配合方面則稱，道路運輸、電子通訊、互聯網、汽車等產業鏈需要攜手共同推動基於 5G、V2X 智慧聯網汽車戰略發展。

中國汽車工業協會在大會上表示，未來五年中國新能源汽車銷量年均增速 40% 以上。之前其公佈數據顯示，5 月中國新能源汽車銷售量年增 159.7%，達 21.7 萬輛；1～5 月新能源汽車銷售量年增 224.2%，達 95 萬輛。

