半導體、汽車需求強 南韓6月前20天出口年增29.5%

南韓 6 月前 20 天貨物出口額年增 29.5%，至 324 億美元，海外市場對半導體、汽車、石油產品的需求升溫，而此現象也讓南韓企業感到振奮。

《韓聯社》週一 (21 日) 報導，根據南韓關稅廳 (海關) 發布的最新統計數據，該國在今 (2021) 年 6 月前 20 天的出口額報 324 億美元、年增 29.5%。南韓去 (2020) 年同期的出口額報 250 美元。

其中，半導體出口增加 28.5%、汽車出口增加 62.2%、石油產品增加 58.6%。

車用半導體雖然自去 (2020) 年年底就出現全球性的短缺問題，但是南韓汽車出口卻仍舊出現成長。另外，石油產品的出口額增加，則與全球市場的原油需求量升溫所造成的價格上揚有直接關係。

就南韓整體出口而言，半導體所占比重約 20%、汽車所占比重約 7%。

以國家地區來看，中國這個最重要的出口市場年增 7.9%、美國市場年增 41.3%、歐盟市場年增 48.8%。

另一方面，南韓 2021 年 6 月前 20 天的進口表現報 321 億美元、年增 29.1%。這段期間的貿易收支報 2.91 億美元的盈餘。

6 月份整體的進出口數據，也將於 7 月 1 日的時候公布。