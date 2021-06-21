LG攜麥格納成立電動車合資公司 最快7月上路

根據《韓聯社》報導，業界人士週一 (21 日) 透露，南韓 LG 電子 (066570-KR) 與加拿大汽車零件大廠麥格納國際 (MGA-US) 成立合資公司，專攻電動車傳動系統 (Powertrain) ，董事會成員已大致底定，新公司目前已經進入最後籌組階段，預計 7 月時正式上路，執行長將由 LG 方面指派出任。

LG 的汽車綠能解決方案業務，預計 7 月 1 日進行分拆，並與麥格納合資成立新公司，新公司名稱為 LG Magna e-Powertrain ，麥格納國際將斥 4.53 億美元取得 49% 股份。

目前 LG 和麥格納國際，正針對合資公司的董事名單進行遴選，依持股比例，LG 方面將推舉三名董事，麥格納國際將推舉兩名董事。

雙方都同意，LG Magna e-Powertrain 的執行長將由 LG 指派出任，首席財務長則則由兩家公司共同出任。

電動車產業迅速成長，LG 與麥格納預期透過雙方合作，可產生良好綜效，兩家公司為了擴張全球供應鏈，今 (2021) 年 4 月的時候，分別在中國南京及美國密西根州設立了 LG Magna e-Powertrain 的分公司。

南韓分析師預測，這兩家公司所共同設立的合資公司，第一年營收將達到 5000 億韓元 (約 4.4 億美元)，LG 先前也曾表示，新公司的年銷售額，預計 2022 至 2025 年間將成長 50%。